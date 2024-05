Ivo sobre Izolda em Sobral: "Eu e o Cid entendemos que ela é a candidata natural"

"Temos uma candidata natural à sucessão em Sobral, a ex-governadora e atual secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela. (Ela ainda) não se apresentou como pré-candidata, (mas) eu entendo, o Cid entende e outras pessoas do nosso grupo entendem que ela é a candidata natural", disse o prefeito de Sobral em entrevista ao Programa Izaías Nicolau, transmitido pela manhã.

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), afirmou nesta terça-feira, 30, que a secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela, é a candidata natural para a sucessão dele no comando do município. Segundo Ivo, esse também é o entendimento do irmão e senador Cid Gome (PSB), principal articulador político da família.

Atual número dois do Ministério da Educação, Izolda estava sem partido desde 2022, quando saiu do PDT pouco após Roberto Cláudio ser escolhido como candidato da sigla ao Governo do Ceará.

A ex-governadora do Ceará se filiou ao PSB no último dia 4 de fevereiro , juntamente com Cid, prefeitos e outros nomes ligados a ele, após rompimento com o PDT.

No último dia 16, Izolda anunciou que irá se desincompatibilizar do cargo de secretária executiva do Ministério da Educação. Na ocasião, já destacava que a candidatura à Prefeitura de Sobral era "uma possibilidade”.

“Já vivi isso, muitas vezes, apesar de não ter nem a intenção ou um plano definido de candidatura, mas o partido solicita a desincompatibilização para abrir uma possibilidade, abrir o leque de opção”, seguiu.

Para disputar um cargo de prefeito ou vereador nas eleições de outubro, ocupantes de diversos cargos e funções – como servidores públicos e militares, por exemplo – devem cumprir prazos de desincompatibilização exigidos por lei. Para o cargo ocupado atualmente por Izolda, ela precisa se afastar até 6 de junho.

Aliança com o PT segue em Sobral

O prefeito ressaltou que a vice ainda será discutido com o candidato ou candidata, mas há formalizado que o PT irá apoiar e seguir junto com o candidato a ser lançado pelo PSB. "Tem que discutir com a candidata ou candidato, pode ser do PT. Claro que vai continuar (a parceria PDT-PT). É do nosso desejo que continue e é desejo do PT que já deliberou na reunião do diretório, há duas semanas atrás, que vai fazer aliança com nosso partido. É uma aliança que tem dado certo em Sobral, por que desfazer?", afirmou.

Ivo apontou que a relação com sua vice-prefeita, Christianne Coelho (PT), "está bem", mas "não é como era antes". Ela tentava se viabilizar como candidata no município e passou por divergências com o prefeito exonerou 11 colaboradores ligados à petista. "A aliança era com o PT e ela era a indicada do PT. O importante é o que o partido. Ela é importante, tenho consideração por ela, sempre nos tratamos com respeito, mas pessoas ficam, passam. O importante são os partidos", apontou ainda.