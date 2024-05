Roberto Pessoa perde eleitores da direita em aliança com PT, diz Lucinildo

Lucinildo Frota (PDT) afirmou que ainda tenta aliança da oposição contra o atual prefeito de Maracanaú e aproximação com o PT é "uma faca de dois gumes" por perder parte do eleitorado

O deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Maracanaú, distante 23,9 km de Fortaleza, Lucinildo Frota (PDT) comentou nesta quarta-feira, 15, sobre a aproximação do atual prefeito Roberto Pessoa (União Brasil) com o PT. De acordo com ele, a aliança pode ser uma "faca de dois gumes", pois atrai eleitores, mas também pode afastá-los.

O PT Nacional homologou apoio a candidatura de Pessoa. Ao O POVO, o parlamentar destacou que Roberto tinha eleitores "debaixo de suas asas" da ala da direita e devido a coalizão com a sigla petista, perde parte da população considerada anti-PT.

"Uma força a mais com o Roberto Pessoa, mas que pode ser uma faca de dois gumes. Ele vai atrair o apoio dos eleitores do PT, mas os eleitores que ele tinha debaixo das suas asas, que muitos da direita votavam no Roberto quando não tinha essa pessoa do candidato do PL, aí devido essa aproximação do PT com o Roberto perde um lado e ganha de outro", analisa Lucinildo.