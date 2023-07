Julinho diz que dialoga com outras legendas para derrotar Roberto Pessoa em Maracanaú

O deputado federal Júlio César Filho (PT) afirmou, na última sexta-feira, 21, que as eleições municipais para a Prefeitura de Maracanaú seguem sendo uma das pautas discutidas dentro da legenda. Segundo ele, o partido está dialogando com outras siglas para firmar alianças e derrotar o atual gestor do município, Roberto Pessoa (União). Julinho é um dos nomes ventilados para a corrida eleitoral em 2024.

“Estamos dialogando com outros pré-candidatos, inclusive com o deputado estadual Lucinildo Frota (PMN), deputado federal Júnior Mano (PL), o nosso correligionário Daniel Baima (PT), que disputou a prefeitura nas eleições passadas pelo Partido dos Trabalhadores. Então a gente tá unido para que, como Maracanaú só tem um turno, a gente marche todos unidos ao redor do melhor nome”, explicou ao O POVO.

Durante a conversa, Julinho alfinetou o atual prefeito de Maracanaú, afirmando que o gestor não apoiou o PT durante as eleições de 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Depois das eleições, quando a gente sai vencedor, é muito fácil você dizer que apoiou, agora eu desafio que ele mostre uma foto votando no governador Elmano, votando no senador Camilo e no presidente Lula. Eu lancei esse desafio e até hoje o prefeito Roberto Pessoa não mostrou a cara”, disse.

O deputado afirmou ainda que o tema será discutido com o governador Elmano de Freitas (PT) e com o ministro da Educação e ex-senador Camilo Santana. A expectativa do deputado é que, com o apoio de ambos os petistas, o partido lance candidatura própria em 2024.

“Nós vestimos a camisa e confiamos que o governador Elmano e o senador Camilo Santana, marcharemos para uma candidatura própria do PT. Conversamos, inclusive hoje, com o deputado Guimarães para que a gente possa unir forças neste campo, apresentando essa tese de candidatura própria do PT no município de Maracanaú”, concluiu.