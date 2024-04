PT de Maracanaú decide apoiar prefeito Roberto Pessoa, sob protesto de Julinho

Júlio César acusa o diretório petista da cidade de realizar uma “manobra” para aprovar a resolução. O deputado estadual aponta que filiados do partido foram barrados e não puderam acompanhar a deliberação da executiva do PT de Maracanaú .

O diretório municipal do PT de Maracanaú decidiu apoiar a reeleição do prefeito Roberto Pessoa (União Brasil). A decisão, que se deu na noite dessa quinta-feira, 21, causou indignação no deputado estadual Júlio César Filho , o Julinho, que tinha pretensão de concorrer à Prefeitura do Município.

Júlio César pedia a retirada do item 4 da resolução que estava em discussão. No item estava a aprovação do apoio à reeleição de Roberto Pessoa. “4. Apoiar a candidatura a reeleição do atual prefeito “Roberto Pessoa” do União Brasil, sendo de outro partido porém obedecendo à política de alianças definida pelo Diretórios Nacional, Estadual e Municipal do PT”, dizia.

Além disso, o deputado destaca a forma repentina com que a reunião foi marcada e a forma que se deu. A mensagem de convocação da executiva foi enviada um dia antes do encontro, realizado em local privado, com muitos filiados dizendo não saber o teor da pauta.

“Conversei com os membros da executiva, para que os filiados que estavam fora do local pudessem ao menos participar como ouvintes, apelei para bom senso, mas infelizmente, não os deixaram entrar. Somos um partido democrático e aberto ao diálogo, mas não é isso que está acontecendo em Maracanaú”, afirmou o deputado estadual.

“Maracanaú merece uma gestão com a cara do Partido dos Trabalhadores, merece ser protagonista da sua história. Vamos recorrer da decisão na instância nacional, já que o processo de decisão não foi transparente. Vamos conversar com nossos líderes, o ministro Camilo, governador Elmano, deputado Guimarães sobre o ocorrido”, encerrou Júlio César.

Considerando a Resolução do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, de 30 de novembro de 2023, no sentido de orientar as correntes partidárias o aprofundamento do diálogo na perspectiva de consensos progressivos em relação ao processo da Tática Eleitoral do município ;

Considerando a resolução do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, de 18 de dezembro de 2023, que estabelece o regulamento para encontros ou prévias tendo em vista as eleições municipais de 2024;

Considerando a responsabilidade política do Partido dos Trabalhadores em apresentar, no mais curto espaço de tempo, à federação Brasil da Esperança, aos partidos da base aliada do Governo Elmano, e, especialmente, ao povo de Maracanaú, um projeto democrático e popular bem como o planejamento e as orientações na montagem das chapas do arco de alianças;

Considerando a disposição de valorosos quadros públicos do partido, que se apresentarem como pré-candidatas e pré-candidatos proporcionais para representá-lo no processo eleitoral que se aproxima;

O Diretório municipal do partido dos trabalhadores de Maracanaú, reunido em 20 de março de 2024, resolve, por sua ampla maioria:

1. Montar uma chapa proporcional forte, atraindo e filiando vereadores ao partido, com Pré-candidaturas pelo PT e os partidos da Federação Brasil da Esperança para eleições de 2024, com possível eleição de uma bancada de no mínimo 3 vereadores.

2. Ampliar as articulações eleitorais no município para o fortalecimento das relações com as outras federações e partidos políticos que apoiam os governos de Lula e de Elmano de Freitas no Ceará.

3. Organizar uma série de eventos territoriais como forma de preparação do partido e seus aliados para as eleições municipais de 2024 através de “Seminários Territoriais e Temáticos do PT Maracanaú-CE: Democracia e Participação Popular”, considerando que estes certames demarcam um momento estratégico para a construção de sólida aliança popular e democrática que promova a recondução dos Governos Lula e Elmano em 2026 e o projeto nacional baseado na ampliação das liberdades democráticas, dos direitos sociais, da industrialização, da defesa da inclusão social, do desenvolvimento, da industrialização da defesa do meio ambiente, da soberania nacional e da integração regional.

4. Apoiar a candidatura a reeleição do atual prefeito “Roberto Pessoa” do União Brasil, sendo de outro partido porém obedecendo à política de alianças definida pelo Diretórios Nacional, Estadual e Municipal do PT.

5. Como a decisão sobre as regras para as escolha do processo contou com mais de 2/3 dos membros previsto na resolução do PT Nacional, a instância municipal poderá encaminhar os nomes dos pré-candidatos a vereadores até 15 de Abril de 2024, em calendário a ser definido em conjunto com as instâncias superiores e obedecendo a lei eleitoral vigente.

7. Debater as políticas convergentes com os compromissos de campanha a ser documentados no Plano de Governo e, ao mesmo tempo, apontar deficiências e apresentar propostas num debate crítico, transparente e construtivo.

8. Com o apoio dos partidos da Federação Brasil da Esperança, focar no desafio particular das campanhas para as eleições de 2024, por proporcionar oportunidade privilegiada para ampliar a Frente popular e avançar na unidade em torno de um projeto de engrandecimento de Maracanaú-CE.



9.Determinar ao Grupo de Trabalho Eleitoral, já nomeado pela Executiva Municipal, ou a própria Executiva Municipal a condução do processo eleitoral, bem como qualquer aprovação necessária no processo.



Diretório Municipal do PT de Maracanaú-CE