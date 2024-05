Faltam menos de 1.500 eleitores para Juazeiro do Norte atingir meta de ter 2º turno nas eleições

Na véspera do fim do prazo para alistamento eleitoral e transferência de domicílio eleitoral, Juazeiro do Norte está a 1.488 eleitores de ter a possibilidade de realizar segundo turno das eleições. Conforme última atualização do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), realizada na manhã desta terça-feira, 7, o balanço está em 198.512 pessoas aptas a votar na cidade da Região do Cariri.

Para realização de segundo turno, os municípios brasileiros precisam ter no mínimo 200 mil eleitores. Caso atinja a marca, o município será o terceiro do Ceará a poder realizar a disputa em dois momentos. Fortaleza e Caucaia são as únicas que atendem o critério até o momento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Juazeiro do Norte teve campanha de alistamento a fim de atingir a meta e até o presidente do TRE-CE, desembargador Raimundo Nonato da Silva Santos, transferiu o domicílio eleitoral para o município, de onde é natural. A mobilização tem o intuito de alcançar a marca de 70% da população apta ao pleito. O percentual está em 69,38%, conforme o Tribunal.