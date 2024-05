Quase no fim do prazo, TRE-CE terá atendimento em shoppings no feriado de Fortaleza e Juazeiro

Quem estiver com pendências com a Justiça Eleitoral poderá regularizar sua situação durante o feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) realiza atendimento em shoppings de Fortaleza e Juazeiro do Norte.

A ampliação dos horários e dias de atendimento dos serviços do TRE ocorre em função das eleições deste ano. O eleitor tem até o dia 8 de maio para atualizar dados cadastrais, solicitar a emissão de título, cadastrar a biometria ou solicitar a transferência de domicílio.

O TRE-CE aconselha o eleitor a consultar no site a sua situação junto ao do tribunal antes de buscar a unidade de atendimento presencial.