Juazeiro do Norte: vice-prefeito anuncia pré-candidatura e rompe com Glêdson

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio (PSB), anunciou o rompimento político com o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos). A decisão foi publicada no último domingo, 8. “É uma decisão de quem votou em Lula, Camilo e Elmano, respeitando quem, mesmo sendo da base, não podia fazer caminhada, não podia participar de um comício, em virtude do interesse local”.

Sampaio também lançou pré-candidatura à Prefeitura de Juazeiro do Norte nas eleições de 2024 e ressaltou apoio ao Governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT). “A minha chapa será a de Camilo e Elmano, inclusive, estando meu nome pelo PSB à disposição para a disputa”, disse.