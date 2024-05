Prefeito de Juazeiro do Norte nega "pedalada fiscal" em obra de hospital

Glêdson diz não compreender o atraso dos repasses. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri , a promotora Alessandra Magda Ribeiro recomendou ao Governo do Estado que disponibilize as verbas para a conclusão do Hospital.

O prefeito de Juazeiro do Norte, município da região do Cariri localizado a 489,2km de Fortaleza, Glêdson Bezerra (Podemos), publicou um vídeo em suas redes sociais explicando a situação das obras do Hospital Maria Amélia . Ele afirma que a finalização da obra depende de recursos do Governo do Estado, mas que a última parcela, prevista para fevereiro, ainda não teria sido repassada.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) afirmou que todos os recursos programados para a recuperação e reforma do Hospital Maria Amélia para o ano de 2023 já foram repassados pela pasta. A Secretaria também destaca que “não há diminuição do repasse planejado para o convênio” entre Estado e Prefeitura para a obra.

“Procurei o Ministério Público, que recomendou que o governo do Estado do Ceará pagasse o que está faltando para a conclusão do Hospital Maria Amélia. Nós nunca recebemos esse dinheiro. Bati a porta de quem podia nos ajudar, conversei com o deputado federal André Figueiredo e ele colocou uma emenda de R$ 1 milhão para a gente terminar a obra”, informou o prefeito.

"O hospital está funcionando de forma improvisada em outro prédio. As condições são péssimas, sem acessibilidade. Houve um compromisso de realização do repasse em fevereiro, mas não ocorreu até a presente data. Não sendo cumprida a recomendação, o Ministério Público irá adotar medidas judiciais", relatou a titular da 2ª Promotoria de Juazeiro do Norte.

“Para cumprimento do acordo firmado entre as partes e a conclusão dos repasses, foi solicitado ao município que apresente os documentos pendentes para prestação de contas. Em audiência com o Ministério Público do Ceará, a gestão municipal de Juazeiro do Norte se comprometeu a entregar a documentação corretamente, as quais deverão passar por análise antes do repasse dos valores”, afirmou ainda a Sesa.



Entenda

Em sessão da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte no dia 30 de abril , o vereador Márcio Joias (PRD) acusou o prefeito de remanejar recursos de outras secretarias para a construção do hospital e de, supostamente, não empregar as emendas parlamentares disponibilizadas pelo deputado federal André Figueiredo (PDT). Segundo o vereador, tais atos configurariam pedalada fiscal.

“Eu quero pedir uma CPI para que a gente investigue de onde saiu o dinheiro para a construção do Hospital Maria Amélia”, afirmou o vereador.



De acordo com o prefeito Glêdson Bezerra, as obras do Hospital Maria Amélia estão previstas para serem finalizadas ao longo do mês de maio. Ele afirma ainda que, diante das acusações do vereador Márcio Joias, irá procurar o Ministério Público.