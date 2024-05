TRE faz campanha de alistamento para Juazeiro ter 2º turno e até presidente transfere domicílio

Para ter segundo turno, o município precisa ter no mínimo 200 mil eleitores. Caso atinja a marca, Juazeiro do Norte será a terceira cidade do Ceará a poder realizar a disputa em dois momentos. Fortaleza e Caucaia são as únicas com a possibilidade

Nonato é natural de Juazeiro do Norte . “Vou votar na zona da Igreja dos Franciscanos, onde, desde criança, convivia”, afirmou o presidente. Intitulada "Alista Juazeiro", a ação do TRE-CE tem o intuito de atingir a marcar de 70% da população total apta a votar, representando 200 mil eleitores.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) , desembargador Raimundo Nonato da Silva Santos, foi a Juazeiro do Norte e transferiu o domicílio eleitoral para o município localizado no Cariri cearense. A visita ocorreu nessa quarta-feira, 24, para acompanhar a campanha de ampliação do eleitorado na cidade.

Com isso, município pode ser o terceiro do Ceará a ter a possibilidade de realizar segundo turno das eleições. Para tal, é necessário ter, no mínimo, 200 mil eleitores. De acordo com dados coletados nesta quinta-feira, 25, no portal do Tribunal Superior Eleitoral, faltam 7.728 eleitores para Juazeiro do Norte atingir a marca.

O desembargador acredita que "até dia 8 de maio, data do fechamento do cadastro," será alcançada a meta "de fazer Juazeiro uma cidade com mais de 200 mil eleitores”. O presidente destaca a importância da participação dos jovens no processo eleitoral.

"A gente chama esses jovens de 15, 16 e 17 anos de idade para que venham votar, pois eles são o futuro do nosso país. A gente faz um apelo para que aqueles que não tenham tirado os seus títulos se dirijam a qualquer unidade e façam parte dessa campanha e, depois, do processo democrático”, argumentou desembargador.