Juazeiro do Norte está a 2,2 mil eleitores de atingir meta para ter 2º turno nas eleições

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou nesta terça-feira, 30, que faltam 2.268 títulos de eleitores para que o município de Juazeiro do Norte, distante 489 km de Fortaleza, atinja a quantidade de eleitores suficientes para poder ter segundo turno nas eleições municipais de 2024 . A informação foi dada pelo chefe do cartório da 119ª Zona Eleitoral de Juazeiro do Norte, Wendel Freire, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, nesta segunda-feira, 29.

“Domingo, por exemplo, até umas 15h, 16h, a gente estava ruindo a meta diária, tínhamos 130 e poucos títulos novos. Então, no meio da tarde, com o auxílio de várias paróquias, a gente quase chegou a 200 eleitores novos”, relatou Wendel.

Visando agilizar o processo de regularização e emissão de títulos eleitorais, os cartórios de Juazeiro do Norte promovem mutirões e encaminham equipes para eventos que são realizados na cidade, como a Expoanime, promovida no último final de semana.

Nesta terça-feira, 30, porém, os dados foram atualizados e, com base no levantamento, o percentual atingido foi de 69,10% . O intuito da iniciativa, segundo Wendel, é melhorar a participação política da sociedade na disputa eleitoral, “dando mais legitimidade aos eleitos”.

Ele acrescentou que os números de transferência superam os de alistamento, o que sinaliza que os eleitores estão retornando ou estabelecendo o domicílio eleitoral na cidade.

De acordo com os dados do TRE, cerca de 14 mil títulos eleitorais estão suspensos, seja pela não participação nas eleições anteriores, ou pela falta de cadastramento de biometria, estabelecida em 2013.

“Esse eleitor que está cancelado ele também precisa regularizar, é um eleitor que soma para essa meta, volta a ser um eleitor apto para a eleição. Muitos eleitores de Juazeiro podem aproveitar essa oportunidade”, completou.

Eleitores têm até o dia 8 de maio para regularizar o título

O prazo para regularizar a situação eleitoral e conseguir participar do pleito municipal deste ano vai até o dia 8 de maio. As eleições vão definir os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 5,5 mil cidades. O primeiro turno será realizado no dia 6 de outubro e o segundo, se houver, no dia 27 do mesmo mês.

Até a data-limite, é possível tirar o título de eleitor, solicitar a transferência de domicílio e atualizar dados cadastrais. Para aqueles que já têm a biometria cadastrada no sistema da Justiça Eleitoral, a regularização pode ser feita pela internet, no portal online do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No entanto, o prazo para que os eleitores sem os dados biométricos cadastrados regularizem a situação de forma online acabou no último dia 8. Sendo assim, estes precisam solicitar atendimento de forma presencial nos cartórios eleitorais.