Glêdson sobre relação com Fernando Santana: "Recebi uma grande facada nas costas"

Prefeito de Juazeiro do Norte comentou cenário pré-eleitoral em Juazeiro Norte Crédito: Reprodução / Instagram Gledson Bezerra

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), avaliou o cenário pré-eleitoral na cidade do Cariri cearense e comentou sua relação com o deputado estadual Fernando Santana (PT), ex-aliado e atual pré-candidato a prefeito. Eles devem ser adversários nas eleições municipais de 2024. Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri, nesta terça-feira, 26, o prefeito disse que recebeu uma "facada nas costas". Questionado sobre a eleição e sobre como explicar a o apoio que deu a Fernando no pleito de 2022, Bezerra explicou o atual distanciamento e criticou a postura do petista. "O carro chefe para a apresentação da nossa pré-candidatura vai ser a capacidade de realizações. A avaliação de adversário para mim fica em segundo plano. Porém, quando questionado sobre o assunto, não tem como não dizer que eu recebi uma grande facada nas costas; que, na verdade, não foi nem nas costas, eu recebi uma facada de frente", disse.

Como Glêdson apoiou Santana quando ele foi candidato a deputado estadual em 2022, o prefeito sinalizava esperar uma retribuição de apoio na sua candidatura à reeleição neste ano, o que não ocorreu. “Eu sabia que ia levar a facada porque o povo tinha me dito. Eu apoiei o Fernando e tantas pessoas me disseram, ele não vai cumprir a promessa com você”, relembrou Glêdson. E seguiu: “Acabou tudo. Essa facada vai doer para o resto da minha vida. A pior coisa do mundo é quando você se encontra com sua esposa, sua mãe elas lhe dizem: ‘Eu não lhe disse? Eu não lhe avisei?’. Chega dá uma raiva. Você olha no espelho e diz: O que fui fazer? Mas faz parte, eu tentei, fiz minha parte”.