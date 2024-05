Juazeiro do Norte: mutirão busca atender 22 mil pessoas a espera por exames

Cerca de 22 mil pessoas na lista de espera por serviços de saúde em Juazeiro do Norte, município localizado a 489 quilômetros (km) de Fortaleza, deverão ser atendidas até o próximo sábado, 4. A mobilização, intitulada de “Juazeiro é mais saúde”, busca zerar a fila por consultas e exames na rede municipal.

A expectativa é de que 5 mil atendimentos sejam realizados diariamente entre as 7h30min e às 17 horas no Ginásio Municipal Professor Santana, localizado no bairro São Miguel. Durante a ação, 35 guichês serão disponibilizados para atendimento ao público, sendo cinco deles destinados a prioridades como idosos, pessoas com deficiência (PcDs) e gestantes.