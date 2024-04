Acusado de traição, Fernando Santana rebate prefeito de Juazeiro: "Facada ele deu na população"

"Facada ele deu foi na população. Nas irmãs e irmãos de Juazeiro do Norte que há quase quatro anos esperam as promessas do atual prefeito que foram prometidas durante a sua campanha eleitoral e nada ele fez ao povo de Juazeiro", disse Fernando ao O POVO sobre o adversário, que tem dito ter recebido uma facada dele e de Camilo

"Facada ele deu foi na população. Nas irmãs e irmãos de Juazeiro do Norte que há quase quatro anos esperam as promessas do atual prefeito que foram prometidas durante a sua campanha eleitoral e nada ele fez ao povo de Juazeiro. Isso que é uma facada muito grande nas costas da população de Juazeiro", reagiu Fernando Santana na entrevista, antes relutante sobre a própria presença na disputa ao Executivo municipal, da qual, agora, está cada vez mais próximo.

Pré-candidato a prefeito de Juazeiro do Norte , o deputado estadual Fernando Santana (PT), afirmou ao O POVO que o atual gestor do município, Glêdson Bezerra (Podemos), tenta criar aquilo que seria tão somente uma "narrativa" segundo a qual ele, Fernando, seria um traidor que o apunhalou pelas costas. Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri , na semana passada, dia 26, o prefeito do maior município do Interior disse que recebeu uma “facada nas costas” ao se referir a Camilo e Fernando Santana, dos quais se aproximou durante a gestão. Ele apoiou Camilo para o Senado Federal e Fernando para a Assembleia Legislativa do Ceará em 2022. A recíproca não ocorrerá em 2024.

"Outra narrativa é a narrativa do perseguido", prossegue Fernando sobre o adversário local. "E ele não tem nada de perseguido. A cidade vive triste. Lixo nas ruas, uma saúde que amarga um dos piores do índices do Ceará, uma educação que amarga um dos piores índices do Ceará, uma infraestrutura defasada, a cidade não tem ritmo, a cidade não tem ação, a cidade não melhora a qualidade de vida das pessoas nesta gestão do atual prefeito. Isso é que é facada nas costas. Outra narrativa que ele tentou criar durante quase quatro anos era a narrativa do honesto".

O parlamentar do PT tinha o plano prioritário de presidir o Legislativo com eventual candidatura e vitória de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza. Evandro é pré-candidato e trava disputa interna no PT sobre quem será o representante da legenda no debate eleitoral da Capital. O PT de Fortaleza escolhe dia 7 de abril os delegados que decidirão a pré-candidatura petista, por meio de Encontro municipal .

A pressão de aliados para que concorresse, como de José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, e do ministro Camilo Santana (PT), titular da Educação, prevaleceu sobre o desejo inicial dele de manter-se na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Conforme Fernando Santana, a operação da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), braço do Ministério Público do Ceará (MPCE), com apoio da Polícia Civil, na residência do gestor fez com que "caísse por terra" a ideia de honestidade. "E eu peço a Deus que ele consiga provar a sua inocência e a sua honestidade depois dessa operação. Agora ele tenta criar narrativas como essa da facada nas costas e como essa do perseguido. Nenhuma e nem outra narrativa que o prefeito conte irá colar porque a população não aguenta mais é essa gestão desastrosa, que nada faz para melhorar a vida do povo de Juazeiro do Norte. Essas são as versões corretas para se contar sobre o que está acontecendo", disse o pré-candidato do PT.

A residência de Glêdson foi local de mandados de busca e apreensão no último dia 13 de março. Também foram alvos a residência dasecretáriade Meio Ambiente e Serviços Públicos do Município, Genilda Ribeiro,e a casa de um ex-secretário da pasta, além de três empresários. Também foram cumpridos mandados nas sedes das empresas dos investigados.

Qualquer pessoa que tem contra si um inquérito aberto é investigada. Investigado passa a ser indiciado quando o órgão investigador aponta um ou mais indícios de que ele cometeu determinado crime. A autoridade policial finaliza uma investigação, encaminha ao Ministério Público que, por sua vez, direciona à Justiça. Se o Judiciário acatar a denúncia — pode também rejeitá-la —, o denunciado passa ao estágio de réu.

Glêdson disse que a operação foi "politicagem" com objetivo de desgastá-lo na iminência do calendário eleitoral. Apoiador de Glêdson em Juazeiro e adversário de Camilo Santana e do grupo do ministro, o ex-governador Ciro Gomes afirmou à imprensa de Juazeiro do Norte que Camilo tenta se valer da Procap para excluir o prefeito da disputa eleitoral. “O homem está com as contas aprovadas, e ele quer que a Câmara desaprove as contas dele, aí inventa a Procap”, disse Ciro.