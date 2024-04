Com ausências de Camilo e Elmano, PT lança Fernando Santana e outras 22 candidaturas no Cariri

O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou oficialmente neste sábado, 23, a pré-candidatura do deputado estadual Fernando Santana (PT) à Prefeitura de Juazeiro Norte. Em plenária com militantes e apoiadores, a sigla também apresentou outras 22 candidaturas - entre postulantes a prefeito e vice - em cidades da região do Cariri de olho nas eleições de outubro.

A escolha do partido sobre o nome que deve concorrer à sucessão do prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil (PT), que deixará o cargo após 8 anos, ainda segue como mistério. Dentre as possíveis candidaturas, estão o vereador Pedro Lobo e o chefe de Gabinete Adjunto da Prefeitura, Rondinele Brasil. Já em Barbalha, a sigla será representado no pleito por Guilherme Saraiva (PT), que concorre à reeleição.

Durante o evento, estiveram presentes lideranças petistas como o líder do Governo Lula na Câmara, deputado federal José Guimarães, a senadora Augusta Brito e o presidente estadual do partido, Antônio Filho, o Conin. A surpresa do dia foi a ausência do governador Elmano de Freitas e do ministro da Educação, Camilo Santana. Ambos haviam confirmado presença através das agendas oficiais.