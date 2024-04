Fernando Santana diz que Glêdson escolheu "time de Bolsonaro, Ciro e RC"

O deputado estadual Fernando Santana (PT), pré-candidato à prefeitura de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, falou sobre sua relação com o atual prefeito da cidade, Glêdson Bezerra (Podemos), e provável adversário nas eleições de 2024. Em entrevista à Rádio CBN Cariri, nesta segunda-feira, 25, Santana explicou o distanciamento e disse que o prefeito optou por compor time que teria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).



Questionado sobre a relação com o atual gestor e sobre o apoio que recebeu de Glêdson no pleito de 2022, Santana justificou:

“Fiz de tudo para o atual prefeito ter um alinhamento (com o grupo governista no Ceará). Sempre disse que ele não precisava ser aliado de ninguém, que a gente é aliado de quem quer. Então, a gente escolhe o time. Escolhi meu time: Lula, Camilo e Elmano. E o atual prefeito escolheu o time dele que é o Bolsonaro, o Ciro Gomes e o Roberto Cláudio”, disse.