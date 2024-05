Sarto critica "polarização raivosa" na disputa eleitoral de 2024: "Alinhamento cego"

Questionado se estaria construindo uma candidatura baseada no combate a uma “hegemonia do grupo político do PT”, o gestor afirmou ser crítico à narrativa de “nós contra eles”, que provocaria polarização e “alinhamento cego” no cenário atual.

A disputa para a Prefeitura de Fortaleza , neste ano, está marcada por uma “polarização raivosa”, de acordo com o prefeito José Sarto (PDT) . As declarações foram dadas em entrevista à rádio O POVO CBN , na manhã desta quinta-feira, 2. Na ocasião, o gestor ainda disse que, ao tecer críticas à segurança pública no Ceará, estaria “ incorporando um sentimento ” da população fortalezense.

“Alinhamento cego, não é benéfico nem para o hegemônico. Grandes impérios sucumbiram com a hegemonia. Radicalização não é saudável nem para quem quer. O grupo hegemônico fica acima do bem e do mal”, disse.

Além disso, Sarto questionou o apoio do Partido dos Trabalhadores a candidatos, antes opositores, no interior do Estado. “Candidatos que eram bolsonaristas e agora estão no PT. Mudou o PT? Não sei, é uma coisa esquisita. Essa coisa do centro de gravidade do poder precisa ser avaliada com cuidado porque o poder passa”, afirmou o gestor, pouco após o fim da participação na Rádio.

O prefeito tem protagonizado momentos de fortes críticas à gestão do Governo do Estado, comandado pelo governador Elmano de Freitas, cujo candidato para a Prefeitura é Evandro Leitão (PT). Mesmo acumulando desavenças há tempos, com a proximidade das eleições, o tom das declarações dos dois gestores têm aumentado de ambos os lados.

O discurso de contra-hegemonia vem sendo defendido pelos apoiadores de Sarto. Em outra ocasião, o prefeito chegou a afirmar que a perspectiva de um “triplex” (Camilo, Elmano e Evandro) não seria razoável. Antes, Sarto ainda havia concedido outra entrevista à rádio O POVO CBN, na qual afirmou que Fortaleza não podia ser "uma subsecretaria" do Estado.

Prefeito diz que “incorpora sentimento” da população ao cobrar segurança

Um dos últimos pontos de troca de acusações entre Prefeitura e Governo do Estado circulou sobre a responsabilidade quanto à segurança pública no Ceará. O estopim foi o assassinato ocorrido no Instituto José Frota (IJF), no dia 23 de abril.

Pouco depois, Sarto se pronunciou, alegando que a “paralisia” do Governo do Ceará em relação ao combate de facções consiste em “cumplicidade”. O comentário foi respondido por Elmano minutos depois, desencadeando uma troca de declarações sobre o tema.