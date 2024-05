Élcio diz que gestão Sarto tinha mais interlocução com Bolsonaro do que com Lula

"Posso te dizer que, desse ponto de vista, em alguns momentos tinha muito mais interlocução em nível nacional com o governo Bolsonaro do que com o próprio governo Lula. Isso é uma demonstração de que a cidade de Fortaleza não está tendo a atenção que merece", disse o vice-prefeito.

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), afirmou que a gestão do prefeito José Sarto (PDT) tinha mais interlocução com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do que com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O vice-prefeito de Fortaleza afirmou que o esforço de Camilo e Elmano, tendo mais recentemente recrutado o presidente da Assembleia do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), para disputar o Paço Municipal, é na perspectiva de se criar uma hegemonia no Estado, e isso passaria por vencer Sarto.

"Eu acho que o fato da gente hoje, aqui no Estado do Ceará, fazer parte de um projeto político de oposição ao governo do Estado e o governo do Estado tem aí no Camilo, eles mesmos dizem que a maior liderança é o Camilo, e o Camilo como ministro da Educação vai fazer todo um esforço para que a Prefeitura (gestão Sarto) perca as eleições", afirmou Élcio.

Para Élcio, Sarto faz uma "bela" administração

Para o tucano, o prefeito Sarto se saiu "muito bem" e faz uma "bela" administração, tendo enfrentado a pandemia do coronavírus. Élcio Batista também citou as dificuldades foram agravadas após a ruptura com diversos aliados nas eleições para governador, em 2022.

"A gestão do Sarto é uma gestão que se saiu muito bem (...) Acho que o Sarto fez uma bela administração, dadas as condições que nós enfrentamos em relação à pandemia e, em 2022, essa questão da ruptura política também. O Sarto, diferente do Roberto, tá enfrentando uma situação completamente nova que é de oposição ao governo do Estado e falta de apoio ao governo federal nas iniciativas da cidade de Fortaleza", afirmou o vice-prefeito.



Irá concorrer a vice?

Ainda sem bater o martelo sobre ser ou não candidato a vice-prefeito nas eleições, Élcio Batista disse que será uma "honra" e grande oportunidade, caso o seu nome seja confirmado. Ele destaca, porém, que há um entendimento entre PDT e a federação PSDB/Cidadania, principalmente com o PSDB, partido em que ele é presidente estadual, indicado a vice. Esse entendimento tem o aval inclusive de Sarto, o ex-prefeito Roberto Cláudio e o ex-senador Tasso Jereissati.