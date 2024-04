Eleições 2024: Elmano reconhece que há disputas na base e diz que cumprirá compromissos

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) falou sobre o cenário político no interior do Estado, em meio a disputas locais envolvendo partidos da sua própria base aliada. Quando perguntado sobre compromissos e como estão as alianças no Interior, o governador reforçou que cumprirá promessas feitas a aliados e tratou as disputas como naturais.

“Como sempre foi na minha vida, cumpri os compromissos que fiz. Se fiz compromissos, devo cumpri-los. Buscar ter uma postura que construa a manutenção de uma aliança que permanece”, disse Elmano em coletiva durante evento no qual anunciou investimentos no setor rural na última terça-feira, 19, em Chorozinho, cidade distante 69,7 km de Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O petista reconheceu que há disputas dentro de partidos que atualmente compõem a base, mas as tratou com naturalidade e sinalizou que isso não interfere em seus posicionamentos. “Evidentemente que em uma aliança você tem uma disputa entre partidos com a aliança. Entre PT e outro, PSD e MDB, entre MDB e PSB, isso faz parte de uma aliança ampla”.