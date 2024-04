Caucaia: Catanho é escolhido para ser candidato do prefeito Valim

Waldemir Catanho, secretário de Articulação do governo Elmano de Freitas (PT), será o candidato do PT à Prefeitura de Caucaia, pela base do prefeito Vitor Valim. A informação foi antecipada pelo colunista do O POVO Henrique Araújo. A decisão será anunciada em encontro no município nesta sexta-feira, 15, a partir das 16 horas.

A informação foi confirmada por Catanho. O nome escolhido passou pelo crivo do governador, do ministro da Educação, Camilo Santana, do senador Cid Gomes (PSB) e da deputada federal Luizianne Lins (PT), com quem Catanho tem forte relação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele chegou a ser cotada como sucessor da ex-prefeita, mas ficou a cargo de Elmano tentar se eleger com apoio de Luizianne.