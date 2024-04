Em palanque com Elmano, oradora expressa preocupação com saúde do governador

No palanque, a representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Andréia Castro, expressou preocupação com a saúde do governador dizendo que ele os "deixou muito preocupados". O petista se recupera de um quadro de pneumonia.

No local do evento, havia faixas direcionadas para Elmano e em uma delas estava escrita a frase: "Muita saúde ao nosso governador Elmano para cuidar dos cearenses". O secretário do Desenvolvimento Agrário, Moisés Braz, também desejou melhoras ao gestor quando foi discursar.

O governador enfrentra problemas de saúde desde meados de dezembro, quando cancelou compromissos por alguns dias. Na metade de janeiro, voltou a cancelar compromissos. No fim daquele mês internou-se e ficou uma semana no hospital, com quadro informado de pneumonia. No fim de fevereiro, ficou ausente do Estado por seis dias. Ele fez check-up em São Paulo e voltou recentemente ao Ceará. No último dia 5 de março, o chefe do Executivo retomou a agenda de compromissos públicos, utilizando máscara em algumas ocasiões.