Salmito e Lia negam eventuais pré-candidaturas para disputar sucessão de Valim em Caucaia

O deputado estadual licenciado e atual secretário de Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho (PDT), e a deputada estadual Lia Gomes (PDT) desconversaram sobre eventuais pré-candidaturas para disputar a Prefeitura de Caucaia nas eleições de 2024. Ambos estão entre os nomes cotados nos bastidores para representar o grupo governista estadual na sucessão do prefeito Vitor Valim (PSB), que anunciou que não concorrerá à reeleição neste ano.



Sobre a questão, Salmito se disse “honrado” e “surpreso” e negou que tenha pedido ou colocado ele mesmo o nome à disposição. “Sempre que meu nome é lembrado como alternativa, mesmo quando não coloco meu nome, fico muito honrado. Nunca coloquei meu nome e nunca pedi para colocar meu nome em nenhuma pré-candidatura majoritária”, disse.

E seguiu: “Meu nome ter sido colocado foi uma surpresa. Fico honrado. Mas quero deixar claro que meu foco é trabalhar como secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, cargo confiado a mim pelo governador (...) Agora vamos ouvir, outros grandes nomes estão sendo colocados, e será uma construção a ser feita com a liderança do prefeito Valim, do governador Elmano, do ministro Camilo Santana e do senador Cid Gomes. Meu desejo é que dentro desse campo político a sucessão em Caucaia aconteça para o bem da população”, concluiu.