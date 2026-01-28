Número de pessoas mortas a bala cresce no Rio após operação

Corpos enfileirados na Praça São Lucas, na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, Rio de Janeiro, em 29 de outubro de 2025, após operação policial / Crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP

O número supera em 44,2% (101 casos) o total de mortes a tiro ocorridas no mesmo período dos anos anteriores (28 de outubro de 2024 a 28 de janeiro de 2025), quando 228 pessoas foram mortas.