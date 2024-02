Deputados cearenses batem boca após megaoperação da PF que mirou Bolsonaro

Líder do PT na Casa parlamentar, deputado De Assis Diniz trouxe ao Plenário à informação de que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso.

O assunto veio à tona no aparte do deputado Alcides Fernandes (PL). "Se vocês pensam que a esquerda está morta, ela está mais viva do que nunca. E vocês se preparem, porque quanto mais batem no presidente Bolsonaro, a direta está cada vez mais viva. A nossa bandeira jamais será vermelha".

"Me permita fazer este barulho: 'toc, toc, toc!' Acabou de ser preso. Sabe quem? Imagina? Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Acabou de ir para o xilindró". As expressões usadas por ele fazem referência ao meme da ex-deputada Joice Hasselmann.

"As nossas instituições voltaram e voltaram para botar na cadeia quem cometeu crime, quem ousou dar golpe de Estado", seguiu De Assis.

Na tribuna, foi a vez do líder da bancada do União Brasil na Alece, deputado Sargento Reginauro. Ele começou o discurso questionando a comemoração do petista. Na ocasião, Reginauro também relembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi preso. "O Brasil tem um presidente da República descondenado, não inocentado como o PT tenta dizer".

Alcides voltou a falar e também reclamou da postura de Diniz. Em dado momento, o petista solicitou um aparte a Reginauro. Ele, por sua vez, negou o pedido.

O líder do PT foi à Tribuna em dado momento da sessão e declarou: "O ódio propagado por uma pessoa que se diz pastor [em referência a Alcides]. É deplorável que um líder religioso use do ódio. Postura como essa tem que estar no campo da psicanálise, não da política".