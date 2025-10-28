Ferj adia jogos da 3ª divisão do Carioca por megaoperação no Rio

Seis partidas da Série B1 do Campeonato Carioca vão ocorrer no dia 5 de novembro. Jogos do fim de semana são mantidos

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FFERJ) tomou uma decisão drástica nesta terça-feira (28). A entidade adiou a nona rodada da Série B1 do Campeonato Carioca, a terceira divisão estadual. A mudança, afinal, aconteceu por conta da megaoperação policial contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.

As seis partidas da nona rodada da Taça Corcovado, que seriam às 15h desta quarta-feira, vão ocorrer no dia 5 de novembro. O estádio mais próximo das regiões em que a operação acontece é o da Rua Bariri, em Olaria, que sediaria o jogo entre Paduano e Friburguense. Por outro lado, os jogos do próximo fim de semana, pela 10ª rodada, estão mantidos.