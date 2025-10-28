Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ferj adia jogos da 3ª divisão do Carioca por megaoperação no Rio

Seis partidas da Série B1 do Campeonato Carioca vão ocorrer no dia 5 de novembro. Jogos do fim de semana são mantidos
A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FFERJ) tomou uma decisão drástica nesta terça-feira (28). A entidade adiou a nona rodada da Série B1 do Campeonato Carioca, a terceira divisão estadual. A mudança, afinal, aconteceu por conta da megaoperação policial contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.

As seis partidas da nona rodada da Taça Corcovado, que seriam às 15h desta quarta-feira, vão ocorrer no dia 5 de novembro. O estádio mais próximo das regiões em que a operação acontece é o da Rua Bariri, em Olaria, que sediaria o jogo entre Paduano e Friburguense. Por outro lado, os jogos do próximo fim de semana, pela 10ª rodada, estão mantidos.

Veja os jogos:

– Serrano x São Cristóvão: Estádio Atílio Marotti (Petrópolis)
– Petrópolis x Univassouras Artsul: De los Lários (Duque de Caxias)
– Carapebus x Bonsucesso: Estádio Moacyrzão (Macaé)
– Nova Cidade x Campo Grande: Estádio Joaquim de Almeida Flores (Nilópolis)
– Niteroiense x Duque de Caxias: Arena Trops (Niterói)
– Paduano x Friburguense: Rua Bariri (Olaria)

De acordo com as informações, pelo menos 64 pessoas morreram, sendo quatro policiais. Além disso, 81 bandidos foram presos nesta terça-feira (28) em uma megaoperação contra o Comando Vermelho (CV). Ao todo, 2,5 mil agentes de segurança saíram às ruas nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte. Os criminosos, assim, contra-atacaram com barricadas, drones, bombas e tiros.

