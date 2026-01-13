Reunião pode selar destino da federação União-PP no Ceará

Fernanda Pessoa, deputada federal, ao lado da vice-governadora Jade Romero (MDB) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Antes mesmo de ser efetivada a federação entre o União Brasil e o PP tem registrado impasses e resistência, vinculadas aos cenários regionais, envolvendo atores políticos das duas legendas. No Ceará, a disputa entre a base e a oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) pelo controle da federação se arrasta há meses, mas pode estar perto de uma definição. A deputada federal cearense Fernanda Pessoa (União Brasil) disse ao O POVO que a bancada do partido irá se reunir com o presidente nacional da sigla, Antônio Rueda, para que uma decisão final sobre o tema seja tomada, mas não deu detalhes sobre a data.

"Estamos aguardando. O Rueda está numa viagem internacional, já falou comigo na entrada de ano e a gente combinou de ir a Brasília", disse Fernanda, afirmando que o encontro deverá ocorrer assim que o dirigente nacional retornar. A parlamentar disse que deverão estar presentes lideranças da sigla que defendem posições antagônicas para 2026 no Ceará. Devem participar da reunião ela e o também deputado federal Moses Rodrigues, defensores de que a sigla apoie a reeleição de Elmano (PT); o atual presidente estadual, Capitão Wagner, e o presidente do partido em Fortaleza, Roberto Cláudio, que garantem que a sigla e a federação farão oposição ao PT no Estado. "(A reunião será) a última conversa, para poder já bater o martelo e dizer quem é o presidente do União Brasil e também com a questão da federação", disse ela. Questionada sobre qual deve ser o posicionamento, a deputada falou da expectativa de comandar o partido, como adiantou o governador Elmano em visita ao O POVO em dezembro passado. "Olha, nós estamos esperando mais uma vez o convite do presidente. Eu estou pronta para assumir", finalizou, sorrindo.

Contraponto No entanto, a tal reunião apontada pode nem chegar a acontecer. É o que confidenciou uma fonte do partido à reportagem, que afirmou que Rueda já teria voltado ao Brasil e que a decisão sobre o futuro da sigla já estaria tomada. A fonte, que atua em prol da oposição ao PT, deu a declaração reservadamente e não adiantou qual posicionamento teria sido definido. Alinhamento municipal Fernanda Pessoa era uma das presentes em evento ocorrido na manhã desta terça-feira, 13, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. O evento mostrou alinhamento entre o Governo do Estado e uma ala do União Brasil ligada ao prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União). A agenda era a Caravana VaiVem Trabalhador, que chegou ao município comandado por Roberto Pessoa, pai de Fernanda, que também se aproximou do Partido dos Trabalhadores após a eleição de Elmano de Freitas, em 2022.

Além de pai e filha, estiveram no evento a vice-governadora Jade Romero (MDB), os deputados estaduais Julinho (PT) e Firmo Camurça (União Brasil) e secretários estaduais e municipais, além de vereadores de Maracanaú. Os discursos elogiosos de parte a parte reforçaram o alinhamento do governo estadual com a ala do partido. "Agradecer muito a parceria do nosso governador Elmano com o prefeito Roberto Pessoa, a deputada federal Fernanda Pessoa, deputado Julinho que está aqui, várias lideranças que unem Governo do Estado e Prefeitura aqui na Região Metropolitana de Fortaleza", disse Jade. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.01.2026:.Fernanda Pessoa- Deputada Federal, Jade Romero - Vice-Governador do Ceará, Roberto Pessoa - Prefeito de Maracanaú. Governo do Ceará leva Caravana VaiVem Trabalhador a Maracanaú. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.01.2026:.Roberto Pessoa - Prefeito de Maracanaú. Governo do Ceará leva Caravana VaiVem Trabalhador a Maracanaú. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.01.2026:.Fernanda Pessoa- Deputada Federal, Jade Romero - Vice-Governador do Ceará, Roberto Pessoa - Prefeito de Maracanaú. Governo do Ceará leva Caravana VaiVem Trabalhador a Maracanaú. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.01.2026:.Fernanda Pessoa- Deputada Federal. Governo do Ceará leva Caravana VaiVem Trabalhador a Maracanaú. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.01.2026:.Fernanda Pessoa- Deputada Federal, Jade Romero - Vice-Governador do Ceará, Roberto Pessoa - Prefeito de Maracanaú. Governo do Ceará leva Caravana VaiVem Trabalhador a Maracanaú. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.01.2026:.Jade Romero - Vice-Governador do Ceará. Governo do Ceará leva Caravana VaiVem Trabalhador a Maracanaú. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.01.2026:.Roberto Pessoa - Prefeito de Maracanaú. Governo do Ceará leva Caravana VaiVem Trabalhador a Maracanaú. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.01.2026:.Fernanda Pessoa- Deputada Federal, Jade Romero - Vice-Governador do Ceará, Roberto Pessoa - Prefeito de Maracanaú. Governo do Ceará leva Caravana VaiVem Trabalhador a Maracanaú. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO