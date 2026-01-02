Federação PRD/Solidariedade define presidência no CE; saiba quem

Conforme antecipado pelo O POVO , o vereador de Fortaleza Michel Lins , que preside o PRD Ceará, assumirá o controle local da federação. O dirigente estadual do Solidariedade, ex-deputado federal Vaidon Oliveira , ficará como vice-presidente.

Formalizada em junho de 2025 e aprovada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em dezembro, a federação entre o Partido da Renovação Democrática (PRD) e o Solidariedade, denominada Renovação Solidária, já definiu quem comandará o grupo no Ceará.

A definição ocorreu ainda em junho, quando dirigentes nacionais dos partidos estiveram no Ceará e confirmaram a composição local com Michel e Vaidon. Presente no evento, Michel Lins contou que a federação deve ser de centro, e contra extremos. “A meta no Ceará é elegermos pelo menos um deputado federal e de dois a três estaduais", projetou.

Nesta sexta-feira, 2, Michel relevou ser pré-candidato a deputado federal, assim como Vaidon. “O objetivo é elegermos um deputado federal, pelo menos, dois a três deputados estaduais em chapas. A gente que tem a pretensão de fazer estaduais e federais com a menor quantidade de votos. Nos outros partidos, a turma vai precisar fazer uma votação bem maior e a nossa estratégia é conseguir eleger numa votação menor”, explicou à reportagem.

A nova federação partidária conta com bancada federal de 10 deputados, além de um governador, Clécio Luís (Amapá); e 138 prefeitos eleitos em todo o País nas eleições de 2024. Além da federação Renovação Solidária, o Brasil conta com outras três federações partidárias aprovadas pela Justiça Eleitoral e que contemplam sete partidos: PT-PCdoB-PV; Psol-Rede; e PSDB-Cidadania.