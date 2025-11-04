Roberto Cláudio se filia ao União Brasil sob tensão na federação

RC anunciou filiação ao União Brasil em junho / Crédito: FÁBIO LIMA

Já quanto a Sabino, Caiado o chamou de "imoral" e "traidor" por permanecer no governo Lula após o desembarque do União Brasil. Em tom de ironia, o ministro respondeu: "Quando ele tiver 1,5% na pesquisa eu respondo a ele". A provocação faz alusão a uma frase dita por Lula, em debate presidencial de 1989, do qual Caiado também participou. Caiado teria trabalhado, inclusive, para desfazer a federação com o PP. O presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, descartou a possibilidade. "Zero chance. O [presidente nacional, Antônio] Rueda já está até chateado com essas especulações, porque não tem qualquer fundamento. A federação está tramitando e ele não tem como acelerar um processo que só depende hoje do TSE", disse ao O POVO nesta terça-feira, 4.

"Falei, inclusive, com o Caiado hoje. Ele vai estar amanhã na filiação RC, e disse que não tem procedência essa informação", acrescentou Wagner. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Roberto Cláudio, por sua vez, disse que "é possível que, individualmente, um ou outro membro de cada partido tenha opinião divergente", considerando se tratar "da natureza democrática" das siglas. "Pelo que entendo, e que é concreto, é que os dois partidos já tomaram individualmente com os seus diretórios nacionais a decisão política de federar, que aguarda nesse momento apenas a confirmação do TSE", complementou.