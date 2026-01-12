Federação União–PP tem impasses em 14 estados da homologação

Filiados de União Brasil e Progressistas durante evento de lançamento da federação, em abril de 2025 / Crédito: Pedro Gontijo/Agência Senado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está prestes a autorizar a criação da federação União Progressista, que reunirá os partidos União Brasil e Progressistas (PP). Para que a aliança seja válida já na eleição do próximo dia 4 de outubro, o pedido precisa ser homologado até seis meses antes do pleito, portanto, no início de abril. Segundo o presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner, a federação deve ser oficializada nos próximos dias. À reportagem, ele afirmou que houve atraso no protocolo junto ao TSE, apresentado apenas no início de dezembro do ano passado, o que retardou a tramitação.

O cenário nacional contribui para o desgaste. A indefinição sobre quem liderará a oposição ao presidente Lula (PT) em 2026 expôs divergências internas. União Brasil e PP chegaram a convergir em torno de uma eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), hipótese que perdeu força após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarar apoio ao próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Desde então, as legendas recalculam movimentos. Em dezembro, o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, publicou mensagem defendendo “responsabilidade fiscal e social” e exaltando o tamanho da federação, afirmando que todos estariam “juntos”. Internamente, no entanto, o discurso não tem sido suficiente para conter resistências. As rixas começam justamente na definição do apoio à Presidência. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), lançou-se como pré-candidato ao Planalto, mas enfrenta forte resistência dentro do PP. O próprio presidente da sigla, o senador Ciro Nogueira, já fez críticas públicas a Caiado.

Caiado cobra que sua pré-candidatura seja submetida a uma convenção nacional, demanda que ampliou resistências não apenas em Goiás, mas também em estados sob a influência dele. Entraves no Ceará No Ceará, as indefinições se repetem com ainda mais intensidade. Integrantes do PP defendem a manutenção do alinhamento com o governador Elmano de Freitas (PT), inclusive com liberação dos parlamentares para apoiar a reeleição do petista, caso a federação se posicione formalmente na oposição. Líderes do Progressistas no Estado, o deputado federal AJ Albuquerque e o pai dele, o deputado estadual licenciado e secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, estão integrados à base governista e não sinalizam disposição para mudar de lado.

No União Brasil, o cenário é mais fragmentado. A sigla recebeu a filiação do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, com a promessa de formação de uma ampla frente de oposição ao PT. RC é apontado como pré-candidato ao governo, caso Ciro Gomes (PSDB) não dispute o cargo. Publicamente, RC e Wagner afirmam ter recebido, do presidente nacional Antônio Rueda, a garantia de que o União Brasil — e, posteriormente, a federação — estará na oposição no Ceará. Caso isso não se confirme, a permanência de Wagner, RC e aliados na legenda passa a ser incerta. Na contramão disso, há os que defendem a adesão ao governo Elmano. Neste grupo estão os dois deputados federais mais votados do partido no Ceará, Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, que já declararam apoio à reeleição do petista. O grupo conta ainda com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e atua para consolidar uma guinada governista.