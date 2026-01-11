Mudanças em ministério de Lula podem mexer com Camilo Santana

Camilo Santana (PT), ministro da Educação / Crédito: FCO FONTENELE/ O POVO

A saída de Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça e Segurança Pública mexe com o núcleo central do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com a possibilidade de desmembramento da pasta em duas, com Justiça e Segurança Pública separadas, e as movimentações em torno da escolha do novo ministro. Entre os cotados, está o cearense Camilo Santana (PT). Senador licenciado em meio de mandato e titular do Ministério da Educação (MEC), o cearense tem ganhado força no entorno do Palácio do Planalto e do presidente Lula.

Além disso, o ministro da Educação é visto internamente como possível sucessor de Lula. Estando na Justiça, ele estaria em um lugar de destaque do debate político de 2026 e ganharia mais visibilidade. Camilo vem ganhando força entre integrantes do governo e auxiliares diretos do presidente, como noticiou a Folha de S.Paulo. O ex-governador também seria ventilado na Casa Civil substituindo Rui Costa (PT), que concorrerá a senador na Bahia, de acordo com o blog de Isabel Mega, da CNN Brasil. Camilo está de sobreaviso para se desincompatibilizar do MEC até abril para poder vir a disputar novamente o Governo do Ceará contra Ciro Gomes (PSDB). Outro cotado para o Ministério da Justiça é o advogado Wellington César Lima e Silva, ligado ao PT da Bahia e comandante do departamento jurídico da Petrobras, indicado por Lula.