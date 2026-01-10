Em meio a críticas de Ivo a Chagas, Janaína elogia secretário

Chagas Vieira e Janaína Farias, respectivamente, secretário da Casa Civil e prefeita de Crateús / Crédito: Reprodução/Instagram/Janaína Farias

A prefeita de Crateús, município a 250 quilômetros de Fortaleza, Janaína Farias (PT), usou as redes sociais nesta sexta-feira, 9, para elogiar o trabalho do secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira. A manifestação ocorre na semana em que Chagas esteve entre os principais alvos das críticas de Ivo Gomes (PSB), ex-prefeito de Sobral, que concedeu um série de entrevistas que estremecem a aliança em torno do governo Elmano de Freitas (PT).

Ivo criticou Chagas Durante entrevista ao programa Beto Guerra, da rádio Coqueiros FM, em Sobral, na terça-feira, 6, Ivo foi chamado a comentar críticas de Chagas ao irmão Ciro Gomes (PSDB).

Na oportunidade, o ex-prefeito chamou secretário de "Rasputin do governo" que, segundo ele, "foi um cara que bajulava demais e fazia a cabeça, e acabou ajudando na derrocada". Ivo então explicou a referência, contando que Rasputin viveu na época do Império Russo, que apareceu para tentar salvar a vida do único filho homem do czar Alexandre II, herdeiro do trono e que havia nascido hemofílico. Rasputin teria encantado o czar e a esposa com formas distintas de tentar salvar a criança, mas os fizeram esquecer dos problemas da corte, afirmando que tudo estava às mil maravilhas.

Na oportunidade, o ex-prefeito chamou secretário de "Rasputin do governo" que, segundo ele, "foi um cara que bajulava demais e fazia a cabeça, e acabou ajudando na derrocada". Ivo então explicou a referência, contando que Rasputin viveu na época do Império Russo, que apareceu para tentar salvar a vida do único filho homem do czar Alexandre II, herdeiro do trono e que havia nascido hemofílico. Rasputin teria encantado o czar e a esposa com formas distintas de tentar salvar a criança, mas os fizeram esquecer dos problemas da corte, afirmando que tudo estava às mil maravilhas.

"Esse cara, o Rasputin, vai fazendo a cabeça do casal, que passa a não saber mais o que esta acontecendo ao redor, porque o Rasputin fica dizendo que está tudo ótimo. No final das contas, vem a Revolução Russa e mata todo mundo. E esse cara foi, o Rasputin, que era um monge, acaba sendo também assassinado na corte", explicou. No terceiro dia de entrevistas, desta vez na rádio Voz FM, no programa do radialista Adriano Imperador, Ivo questionou o fato de o secretário não ter experiência na política para concorrer a uma das vagas do Senado. "O que ele já fez? Não tem serviço prestado nenhum, credenciamento para chegar ao Senado", disse o ex-prefeito.

