Opositor pede Camilo no lugar de Elmano em disputa contra Ciro

Deputados da oposição discursam na tribunal da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta terça-feira,16 / Crédito: Mariana Lopes/ O POVO

Deputados de oposição no Ceará provocaram o ex-governador e atual ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a se tornar candidato ao Governo do Ceará em 2026 no lugar do atual governador Elmano de Freitas (PT). O deputado estadual Felipe Mota (União Brasil) discursou na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nesta terça-feira, 16, e declarou: “Eu quero é o Camilo, eu não quero você (Elmano) não. Quero é o Camilo, que ele diz que é o dono do Ceará, eu quero é ele. Nós queremos enfrentar ele nas urnas. Se é você que tá ganhando, Camilo, é você que tem que enfrentar o Ciro aqui no Ceará”.

O líder do governo na Assembleia, deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), afirmou que a oposição não apresenta um projeto, mas sim a “aliança da inveja com o rancor e o desejo de vingança”. Segundo ele, o grupo atuaria explorando o medo da população "através da espetacularização da violência nas redes sociais". Em entrevista divulgada nesta semana, Camilo Santana negou qualquer intenção de se candidatar ao Palácio da Abolição. Em entrevista ao O Globo, Camilo disse que o governador Elmano de Freitas está conduzindo uma boa gestão e tem o direito de disputar a reeleição. No entanto, ao ser questionado sobre uma possível disputa com Ciro Gomes (PSDB), o ministro afirmou que “a política é dinâmica” e que sua prioridade, no momento, era a escolha dos senadores. “Nossa preocupação agora é escolher os nossos senadores”, afirmou.