Atos de 8 de janeiro: o que aconteceu e quem foi condenado

Veja quem já cumpre pena e os símbolos dos ataques três anos após a invasão aos Três Poderes. / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Três anos após a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, o 8 de janeiro de 2023 ainda produz desdobramentos judiciais e políticos. O Supremo Tribunal Federal (STF) já concluiu julgamentos centrais, fixou penas severas e consolidou o entendimento de que os ataques foram o desfecho de uma trama golpista iniciada após as eleições de 2022. Ao todo, segundo dados oficiais, mais de mil pessoas foram condenadas por envolvimento nos atos antidemocráticos. Parte delas cumpre penas de prisão, enquanto outra parcela recebeu sanções alternativas, como multas, prestação de serviços à comunidade e restrições de direitos.

Quem já cumpre pena pelos atos de 8 de janeiro Um dos processos mais emblemáticos, que investigou o chamado “núcleo crucial”, a cúpula da organização criminosa, já foi encerrado. Nesse caso, não há mais possibilidade de recurso. Com isso, seis condenados passaram a cumprir pena em regime fechado. Entre eles está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentar dar um golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. A pena foi fixada pela Primeira Turma do STF, seguindo o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e inclui 24 anos e nove meses de reclusão, dois anos e seis meses de detenção e 124 dias-multa, equivalentes a dois salários mínimos.

Também cumprem pena em regime fechado: Walter Braga Netto, ex-ministro;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. O general Augusto Heleno, por sua vez, cumpre prisão domiciliar após a defesa alegar diagnóstico de Alzheimer, pedido aceito por Moraes. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi o primeiro a iniciar o cumprimento da pena. Condenado a dois anos, ele está em regime aberto.