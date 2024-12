Quem é Braga Netto, primeiro general quatro estrelas preso no Brasil

General Braga Netto / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Walter Souza Braga Netto foi preso na manhã deste sábado, 14, no Rio de Janeiro em operação da Polícia Federal (PF) por investigações de uma trama que articulava um golpe de Estado que impedisse a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o assassinato de autoridades. Ele estaria atrapalhando a instrução do processo, portanto foi detido preventivamente. A PF ainda cumpriu dois mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão contra investigados pela tentativa de golpe que estariam atrapalhando a produção de provas durante todo o processo penal.

Pela primeira vez, um general Exército quatro estrelas é preso no Brasil. No período da Ditadura Militar, militares do mesmo posto foram no máximo mandados para a reserva.