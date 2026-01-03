Cronologia da tensão entre EUA e Venezuela até captura de Maduro

Veja a seguir uma linha do tempo das ações militares dos EUA e dos acontecimentos relacionados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há muito ameaçava que poderia ordenar ataques militares contra alvos em território venezuelano, após meses de ataques a embarcações acusadas de transportar drogas do país sul-americano. O ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, disse que as operações militares dos EUA eram uma tentativa mal disfarçada de destituí-lo do poder.

Veja a seguir uma linha do tempo das ações militares dos EUA e dos acontecimentos relacionados:

A Casa Branca afirmou que Washington estava em "conflito armado" com os cartéis de drogas para impedir o fluxo de narcóticos para os Estados Unidos, enquanto autoridades americanas alegavam que Maduro apoiava o tráfico internacional de drogas.

A procuradora-geral Pam Bondi disse que Maduro e Flores enfrentariam acusações após uma denúncia em Nova York. Antes da escalada, houve 35 ataques conhecidos contra supostos barcos de contrabando de drogas em águas sul-americanas desde o início de setembro, que mataram pelo menos 115 pessoas, de acordo com anúncios do governo republicano. Os EUA enviaram uma frota de navios de guerra para a região, o maior aumento de forças em gerações.

Neste sábado, 3, os EUA realizaram um "ataque em grande escala" contra a Venezuela e afirmaram que Maduro e sua esposa, Cilia Flores, haviam sido capturados e levados para fora do país. Trump anunciou a operação nas redes sociais horas após o ataque. O governo venezuelano chamou o ato de "ataque imperialista" e exortou os cidadãos a irem às ruas.

Trump assina uma ordem executiva que abriu caminho para que organizações criminosas e cartéis de drogas fossem nomeados "organizações terroristas estrangeiras". Entre elas estava o Tren de Aragua, uma gangue de rua venezuelana. As agências de inteligência dos EUA contestaram a alegação central de Trump de que o governo de Maduro estava trabalhando com o Tren de Aragua e orquestrando o tráfico de drogas e a imigração ilegal para os EUA.

As Forças Armadas dos EUA enviaram três contratorpedeiros com mísseis guiados para as águas ao largo da Venezuela. A força naval no Caribe cresceu em poucas semanas, passando a incluir três navios de assalto anfíbio e outras embarcações, transportando cerca de 6.000 marinheiros e fuzileiros navais, além de uma variedade de aeronaves. Os EUA enviaram caças F-35 para Porto Rico em setembro, enquanto um submarino da Marinha equipado com mísseis de cruzeiro operava na costa da América do Sul.

O governo Trump designou formalmente oito organizações criminosas latino-americanas como organizações terroristas estrangeiras. O rótulo é normalmente reservado para grupos como a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico, que usam a violência para fins políticos, e não para quadrilhas criminosas com fins lucrativos.

Os EUA realizaram seu primeiro ataque contra o que Trump disse ser um navio transportando drogas que partiu da Venezuela e era operado pela Tren de Aragua. Trump disse que todas as 11 pessoas a bordo do barco foram mortas. Ele postou um pequeno vídeo de uma pequena embarcação que parecia explodir em chamas.

Em uma carta à Casa Branca, senadores democratas afirmaram que o governo não havia fornecido "nenhuma justificativa legal legítima" para o ataque. O senador Jack Reed, de Rhode Island, principal democrata do Comitê de Serviços Armados do Senado, disse que as Forças Armadas dos EUA não tinham "poder para caçar suspeitos de crimes e matá-los sem julgamento".

15 de setembro

As Forças Armadas dos EUA realizaram seu segundo ataque contra um suposto barco de drogas, matando três pessoas. Questionado sobre quais provas os EUA tinham de que a embarcação transportava drogas, Trump disse aos repórteres que grandes sacos de cocaína e fentanil estavam espalhados por todo o oceano. Imagens do que Trump descreveu não foram divulgadas pelas Forças Armadas nem pela Casa Branca.

19 de setembro

Trump disse que as Forças Armadas dos EUA realizaram seu terceiro ataque fatal contra um suposto barco de contrabando de drogas. Vários senadores e grupos de direitos humanos continuaram a questionar a legalidade dos ataques, descrevendo-os como uma possível extrapolação da autoridade executiva.

2 de outubro

Trump declarou os cartéis de drogas como combatentes ilegais e disse que os EUA estavam agora em um "conflito armado" com eles, de acordo com um memorando do governo obtido pela Associated Press. O memorando parecia representar uma afirmação extraordinária dos poderes presidenciais de guerra e atraiu críticas de alguns legisladores, incluindo o senador republicano Rand Paul, do Kentucky.

3 de outubro

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que ordenou um quarto ataque a um pequeno barco que acusou de transportar drogas.

8 de outubro

Os republicanos do Senado rejeitaram uma lei que exigiria que o presidente solicitasse autorização do Congresso antes de realizar novos ataques militares.

14 de outubro

Trump anunciou o quinto ataque contra uma pequena embarcação acusada de transportar drogas, afirmando que seis pessoas foram mortas.

15 de outubro

Trump confirmou que autorizou a CIA a realizar operações secretas dentro da Venezuela e disse que estava avaliando a possibilidade de realizar operações terrestres no país. Ele se recusou a dizer se a CIA tem autoridade para tomar medidas contra Maduro.

16 de outubro

O almirante da Marinha que supervisionava as operações militares na região disse que se aposentaria em dezembro. O almirante Alvin Holsey assumiu o comando do Comando Sul dos EUA apenas em novembro do ano anterior, supervisionando uma área que abrange o Caribe e as águas ao largo da América do Sul. Esses cargos geralmente duram de três a quatro anos.

16 de outubro

Trump disse que os EUA atacaram um sexto navio suspeito de transportar drogas no Caribe, matando duas pessoas e deixando dois sobreviventes que estavam na embarcação semissubmersível. O presidente disse posteriormente que os sobreviventes seriam enviados para o Equador e a Colômbia, seus países de origem, "para detenção e julgamento". A repatriação evitou questões sobre qual teria sido a situação legal deles no sistema judiciário dos EUA.

17 de outubro

As Forças Armadas dos EUA atacaram um sétimo navio que, segundo Hegseth, transportava "quantidades substanciais de narcóticos" e estava associado a um grupo rebelde colombiano, o Exército de Libertação Nacional, ou ELN. Três pessoas foram mortas.

20 de outubro

O deputado Adam Smith, de Washington, principal democrata do Comitê de Serviços Armados da Câmara, convocou uma audiência sobre os ataques aos barcos. "Em mais de 20 anos no comitê, nunca vi um comandante combatente deixar seu posto tão cedo e em meio a tanta turbulência", disse Smith em uma declaração sobre a saída iminente de Holsey. "Também nunca vi uma falta tão impressionante de transparência por parte do governo e do departamento em informar de forma significativa o Congresso sobre o uso de força militar letal."

21 de outubro

Hegseth disse que as Forças Armadas dos EUA lançaram seu oitavo ataque contra um suposto navio que transportava drogas, matando duas pessoas no Pacífico oriental. O ataque foi uma expansão da área de atuação militar para as águas da América do Sul, por onde passa grande parte da cocaína contrabandeada dos maiores produtores mundiais.

22 de outubro

Hegseth anunciou o nono ataque, outro no Pacífico oriental, dizendo que três homens foram mortos.

24 de outubro

Hegseth ordenou que o porta-aviões mais avançado das Forças Armadas dos EUA, o USS Gerald R. Ford, fosse enviado à região, em uma escalada significativa do poderio militar.

24 de outubro

Hegseth disse que os militares realizaram o décimo ataque a um barco suspeito de tráfico de drogas, deixando seis pessoas mortas.

27 de outubro

Hegseth disse que mais três ataques foram realizados no Pacífico oriental, matando 14 pessoas e deixando um sobrevivente. Ele disse que as autoridades mexicanas "assumiram a responsabilidade pela coordenação do resgate" do único sobrevivente, que foi dado como morto após o México suspender as buscas.

29 de outubro

Hegseth disse que as Forças Armadas dos EUA realizaram outro ataque a um barco que, segundo ele, transportava drogas no Pacífico oriental, matando todas as quatro pessoas a bordo no 14º ataque.

29 de outubro

O senador Mark Warner, da Virgínia, líder democrata no Comitê de Inteligência do Senado, disse que o governo informou os republicanos, mas não os democratas, sobre os ataques aos barcos. Na época, o Senado enfrentava uma possível votação sobre uma resolução de poderes de guerra que proibiria ataques na Venezuela ou nas proximidades sem a aprovação do Congresso.

31 de outubro

O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Türk, pediu uma investigação sobre os ataques, no que pareceu ser a primeira condenação desse tipo por parte de uma organização da ONU. Ravina Shamdasani, porta-voz do gabinete de Türk, transmitiu sua mensagem em uma entrevista à imprensa: "Os EUA devem interromper tais ataques e tomar todas as medidas necessárias para impedir a execução extrajudicial de pessoas a bordo desses barcos".

1º de novembro

Hegseth anunciou o 15º ataque conhecido, dizendo que três pessoas foram mortas.

4 de novembro

No 16º ataque conhecido, Hegseth postou nas redes sociais que duas pessoas foram mortas a bordo de uma embarcação no Pacífico oriental.

6 de novembro

Hegseth anunciou o 17º ataque conhecido, que matou três pessoas. Os republicanos do Senado votaram pela rejeição da legislação que teria limitado a capacidade de Trump de ordenar um ataque em solo venezuelano sem a autorização do Congresso. Legisladores de ambos os partidos exigiram mais informações sobre os ataques, mas os republicanos pareciam mais dispostos a dar margem de manobra a Trump para continuar seu reforço das forças navais.

9 de novembro

As Forças Armadas dos EUA atacaram duas embarcações no Pacífico oriental, matando seis pessoas, de acordo com um anúncio feito por Hegseth no dia seguinte.

10 de novembro

O 20º ataque conhecido a um barco acusado de transportar drogas matou quatro pessoas no Caribe, de acordo com uma publicação nas redes sociais do Comando Sul das Forças Armadas dos EUA.

11 de novembro

O governo da Venezuela lançou o que chamou de uma mobilização "massiva" de tropas e voluntários para dois dias de exercícios motivados pelo aumento do contingente militar dos EUA. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, afirmou que as forças armadas da Venezuela estavam "mais fortes do que nunca em sua unidade, moral e equipamento".

15 de novembro

Três pessoas foram mortas após o Exército dos EUA realizar seu 21º ataque a um suposto barco de contrabando de drogas no Pacífico oriental, de acordo com uma publicação do Comando Sul um dia depois.

16 de novembro

O Ford chegou ao Caribe, um momento importante na demonstração de força do governo Trump. A chegada do porta-aviões elevou o número total de tropas na região para cerca de 12 mil em quase uma dúzia de navios da Marinha, no que Hegseth chamou de "Operação Southern Spear".

16 de novembro

Trump disse que os EUA "podem estar tendo algumas discussões" com Maduro e que "a Venezuela gostaria de conversar", sem oferecer detalhes. "Conversarei com qualquer pessoa", disse Trump. "Vamos ver o que acontece."

4 de dezembro

O almirante Frank "Mitch" Bradley compareceu a reuniões secretas a portas fechadas no Capitólio, quando os legisladores começaram a investigar os ataques. A investigação começou após relatos de que Bradley ordenou um ataque subsequente que matou os sobreviventes do primeiro ataque em 2 de setembro para cumprir as exigências de Hegseth. O senador Tom Cotton, republicano do Arkansas, disse posteriormente aos repórteres que "Bradley foi muito claro ao afirmar que não recebeu nenhuma ordem para não dar trégua ou matar todos". Os democratas disseram que acharam o vídeo de todo o ataque perturbador. Smith disse que os sobreviventes eram "basicamente duas pessoas sem camisa agarradas à proa de um barco virado e inoperante, à deriva na água - até que os mísseis chegassem e os matassem".

4 de dezembro

Quatro pessoas foram mortas no 22º ataque a um suposto barco de contrabando de drogas no Pacífico oriental, de acordo com uma publicação do Comando Sul.

10 de dezembro

Os EUA apreenderam um petroleiro na costa da Venezuela depois que o navio deixou o país com cerca de 2 milhões de barris de petróleo bruto pesado. A procuradora-geral Pam Bondi disse que o petroleiro estava envolvido em "uma rede ilícita de transporte de petróleo que apoia organizações terroristas estrangeiras". O governo da Venezuela disse que a apreensão foi "um roubo flagrante e um ato de pirataria internacional".

15 de dezembro

As Forças Armadas dos EUA atacaram três barcos suspeitos de contrabando de drogas, matando oito pessoas, no leste do Oceano Pacífico, anunciou o Comando Sul.

16 de dezembro

Hegseth disse que o Pentágono não divulgará publicamente o vídeo não editado do ataque de 2 de setembro que matou dois sobreviventes, mesmo com o aumento das perguntas no Congresso sobre o ataque e a campanha geral perto da Venezuela.

16 de dezembro

Trump disse que estava ordenando um bloqueio de todos os "petroleiros sancionados" que entravam e saíam da Venezuela, uma medida que parecia destinada a apertar ainda mais o cerco à economia dependente do petróleo do país sul-americano. Trump alegou que a Venezuela estava usando o petróleo para financiar o tráfico de drogas, o terrorismo e outros crimes. Ele prometeu continuar o aumento do poderio militar até que a Venezuela devolvesse o petróleo, as terras e os ativos dos EUA, embora não estivesse claro por que Trump achava que os EUA tinham direito a isso.

17 de dezembro

As Forças Armadas dos EUA disseram ter atacado um barco acusado de contrabando de drogas no leste do Oceano Pacífico, matando quatro pessoas. Os republicanos da Câmara rejeitaram duas resoluções apoiadas pelos democratas que teriam restringido o poder de Trump de usar força militar contra cartéis de drogas e a Venezuela. Essas foram as primeiras votações na Câmara depois que os republicanos do Senado rejeitaram resoluções semelhantes sobre poderes de guerra.

18 de dezembro

As Forças Armadas dos EUA afirmaram ter realizado mais dois ataques contra embarcações que supostamente transportavam drogas no Pacífico oriental, matando cinco pessoas.

20 de dezembro

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou que a Guarda Costeira dos EUA, com a ajuda do Departamento de Defesa, interceptou um segundo petroleiro na costa da Venezuela.

22 de dezembro

Trump confirmou que a Guarda Costeira dos EUA estava perseguindo outro petroleiro que o governo descreveu como parte da "frota negra". As Forças Armadas dos EUA afirmaram ter atacado um barco acusado de contrabandear drogas no leste do Oceano Pacífico, matando quatro pessoas.

29 de dezembro

Trump disse a repórteres que os EUA atacaram uma instalação onde barcos acusados de transportar drogas "carregam". Ele se recusou a dizer se as Forças Armadas dos EUA ou a CIA realizaram o ataque ao cais ou onde ele ocorreu. Ele não confirmou que isso aconteceu na Venezuela. As Forças Armadas dos EUA disseram que atacaram um barco acusado de contrabando de drogas no leste do Oceano Pacífico, matando duas pessoas.

30 de dezembro

A CIA estava por trás do ataque com drones em uma área de atracação que se acredita ter sido usada por cartéis de drogas venezuelanos, de acordo com duas pessoas familiarizadas com os detalhes da operação secreta que pediram anonimato para discutir o assunto. Foi a primeira operação direta conhecida em solo venezuelano desde que os EUA começaram os ataques em setembro. As autoridades venezuelanas não reconheceram o ataque.

As Forças Armadas dos EUA atacaram mais três barcos que supostamente contrabandeavam drogas, matando três pessoas no primeiro barco, enquanto as pessoas dos outros dois barcos pularam ao mar e podem ter sobrevivido, anunciou o Comando Sul no dia seguinte.

31 de dezembro

Os EUA impuseram sanções a quatro empresas que operam no setor petrolífero da Venezuela e designaram mais quatro petroleiros como propriedade bloqueada e parte da frota paralela maior que estava a evadir as sanções dos EUA à Venezuela.

As Forças Armadas dos EUA disseram que atacaram mais dois barcos, matando cinco pessoas que supostamente estavam contrabandeando drogas ao longo de rotas conhecidas de tráfico.

1º de janeiro de 2026

Maduro, em entrevista à televisão estatal transmitida no dia de Ano Novo, disse que a Venezuela estava aberta a negociar um acordo com os Estados Unidos para combater o tráfico de drogas. Ele se recusou a comentar sobre o ataque liderado pela CIA e reiterou que os EUA queriam forçar uma mudança de governo na Venezuela e obter acesso às suas vastas reservas de petróleo.

3 de janeiro

Os EUA realizaram um "ataque em grande escala" em Caracas, capital da Venezuela, capturaram Maduro e Flores e os levaram para fora do país. Maduro e Flores enfrentariam acusações após uma denúncia em Nova York, de acordo com a procuradora-geral Pam Bondi. Maduro foi indiciado em 2020 por conspiração de "narcoterrorismo", mas não se sabia anteriormente que Flores também havia sido indiciada.