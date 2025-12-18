Aldigueri considera oposição "completamente esfacelada" e acredita em vitória de Elmano no 1º turno

O deputado estadual e presidente da Alece, Romeu Aldigueri, comentou sobre as eleições do ano que vem e avaliou atual cenário da oposição / Crédito: Junior Pio/Alece

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), criticou o projeto da oposição e salientou a expectativa de que o governador Elmano de Freitas (PT) e o presidente Lula (PT) sejam reeleitos ainda no primeiro turno em 2026. O parlamentar também falou sobre os planos de se lançar para deputado federal no ano que vem. Em almoço com a imprensa nesta quinta-feira, 18, o parlamentar considerou que o principal debate para o ano que vem vai ser a eleição. Aldigueri acredita que o governador Elmano de Freitas e o presidente Lula (PT) sejam reeleitos ainda no primeiro turno, avaliando que a atuação da direita está “completamente esfacelada”.

Ao relembrar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista, Aldigueri também disparou críticas. “O vereador Camilo durante quatro anos conseguiu se reunir com o ex-presidente Bolsonaro uma vez. O Lula já veio ao Ceará dez vezes e o Lula já foi a São Paulo dez vezes conversar com Tarcísio e foi conversar com o Cláudio Castro [...] Eles tiveram quatro anos no poder e não fizeram o pacto federativo funcionar. Se tivesse uma gestão mais exitosa que cuidasse das pessoas, nós não tínhamos tido 700 mil mortos. Se você for comparar com os outros, nós temos a maior taxa de mortalidade do planeta na pandemia. Foi um insucesso. É isso que a gente quer de volta para o país?”.

O deputado compartilhou que será pré-candidato a deputado federal e a esposa, Tainah Aldigueri, se lançará como pré-candidata à deputada estadual, com convites, inclusive, de filiação ao PSB.

“A nível de hoje, a decisão dos nossos líderes é nós sermos pré-candidatos a deputado federal pelo PSB e a minha esposa, Tainah, será pré-candidata à deputada estadual e o partido também vai decidir. Hoje, ela é filiada ao PT, mas há uma solicitação do senador Cid Gomes para ela ir para o PSB e os líderes vão decidir”.

Disputa ao Senado Romeu Aldigueri comentou sobre a corrida para o Senado Federal no ano que vem. O presidente da Alece defendeu a reeleição de Cid Gomes, apesar do senador apoiar a candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB), mencionando que a candidatura de Cid é defendida por deputados estaduais e federais do partido. “Ele é o idealizador do nosso projeto e ele é um homem de palavra, faz política por vocação. Ele é um nome de referência e engrandece a chapa do governador Elmano. Nada contra o deputado Junior Mano, que é meu amigo, que é um grande deputado, mas o próprio deputado Júnior Mano diz que se o senador Cid Gomes quiser ser candidato à reeleição é o direito natural dele, entendeu? A verdade é que todos os deputados estaduais e federais do PSB querem que o senador seja candidato à reeleição, que é bom para o partido e é bom para o nosso projeto”, declarou.

Questionado sobre o voto favorável de Cid e dos demais senadores do PSB no PL da Dosimetria, aprovado no Senado nessa quarta-feira, Aldigueri lamentou a decisão da Câmara Alta e afirmou que gostaria de entender qual acordo partidário foi realizado. “Lamento a posição do Senado Federal. Sou a favor do Estado Democrático de Direito, sou contra esse tema da dosimetria, mas não tive a oportunidade de falar com o senador do Cid, vou ligar para ele para perguntar, mas vi que foi uma decisão do partido. Quero até entender, porque os quatro senadores do partido votaram a favor. Eu quero entender qual foi o acordo partidário que foi feito, mas a minha posição pessoal continua a mesma, eu sou contra total”, apontou. Balanço da Assembleia Aldigueri também realizou um balanço da Assembleia Legislativa na última sessão do ano realizada nesta quinta. Neste ano, a Casa Legislativa completou 190 anos e, de acordo com os dados divulgados, foram feitas 473 sessões plenárias, 599 proposições aprovadas, 5.607 requerimentos, 844 reuniões realizadas nas comissões técnicas permanentes e 2.157 deliberações em reuniões ordinárias, extraordinárias e conjuntas.