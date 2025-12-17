Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputados aprovam contas de 2024 do governador Elmano

Assembleia aprova contas de 2024 do governador Elmano de Freitas

Resultado acompanhou parecer prévio do TCE-CE, que recomendou aprovação com ressalvas
Autor Thays Maria Salles
Autor
Thays Maria Salles Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou, na sessão da última terça-feira, 16, as contas do Governo do Estado referentes ao exercício de 2024. A aprovação se deu com 36 votos favoráveis e quatro contrários. Os deputados que votaram contra foram Sargento Reginauro e Felipe Mota, ambos do União Brasil, Carmelo Neto (PL) e Heitor Ferrer (União Brasil).

Leia mais

Antes de ir ao plenário, as contas do segundo ano de mandato do governador Elmano de Freitas (PT) receberam parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação (Coft), sob relatoria do deputado Guilherme Sampaio (PT), que é líder do governo.

Ao defender a aprovação, Sampaio afirmou que a Assembleia apenas seguia a recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

“O que nós temos aqui é que reproduzir a avaliação feita pelos conselheiros, que têm a obrigação legal de acompanhar a regularidade das contas do Governo do Estado e as aprovaram com as ressalvas de praxe, como é usual da análise das contas de qualquer governo”, argumentou.

Já Reginauro, um dos quatro deputados contrários, criticou as contas de Elmano e comentou sobre o endividamento do Executivo. “Não conseguimos investir mais do que pagamos de juros e amortização da dívida por causa desses empréstimos ininterruptos que o governo Camilo/Izolda/Elmano vem fazendo, e eu vou encaminhar com muita tranquilidade o voto contrário”, declarou.

Por fim, o decreto legislativo nº 7/2025 seguiu o parecer prévio do TCE-CE, que recomendou, ainda em agosto, a aprovação das contas de 2024 com 38 ressalvas. O documento foi aprovado, na época, por unanimidade.

Participaram da votação os conselheiros Edilberto Pontes, Soraia Victor, Patrícia Saboya, Valdomiro Távora e o relator Ernesto Saboia. A Corte de Contas é responsável por apreciar anualmente as contas do governo a fim de subsidiar o julgamento feito pelos deputados estaduais. 

Assista na íntegra a votação:

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Elmano de Freitas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar