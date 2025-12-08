União Brasil expulsa Celso Sabino após ele ficar no governo Lula

Celso Sabino, ministro do Turismo / Crédito: ROBERTO CASTRO/MTUR

O União Brasil expulsou Celso Sabino, atual ministro do Turismo no Governo Lula, dos quadros do partido. A executiva nacional da sigla se reuniu em Brasília, na tarde desta segunda-feira, 8, e tomou a decisão por unanimidade, conforme O POVO antecipou antes do início da reunião. Em nota, a legenda destacou que a expulsão foi discutida durante reunião. "A expulsão decorre de uma representação apresentada contra Sabino, que permaneceu no Governo Federal, em atitude contrária a uma determinação do partido anunciada em setembro envolvendo todos os filiados".

Sabino também foi demovido do comando do partido no Pará, estado pelo qual é deputado federal licenciado, que passará a ser gerido por uma comissão provisória. Em setembro, o União Brasil determinou que políticos filiados ao partido deveriam entregar os respectivos cargos que ocupassem no Executivo, sob o risco de sanções por "infidelidade partidária" para aqueles que se negassem a cumprir a determinação. Confira a nota completa: "A Comissão Executiva Nacional do União Brasil decidiu, durante reunião realizada na tarde desta segunda-feira, 8, pela expulsão com cancelamento de filiação do deputado federal e atual ministro do Turismo, Celso Sabino. A expulsão decorre de uma representação apresentada contra Sabino, que permaneceu no Governo Federal, em atitude contrária a uma determinação do partido anunciada em setembro envolvendo todos os filiados. Atendendo a outra representação, a Comissão deliberou sobre a intervenção no Diretório Estadual do Pará, que passa a ser presidido por uma Comissão Executiva Interventora".