Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro Celso Sabino sinaliza saída do União Brasil

Sabino sinaliza saída do União Brasil após pressão para deixar o governo Lula: "Insustentável"

O partido pressionava o ministro para deixar o governo, na esteira de articulações políticas para as eleições de 2026
Atualizado às Autor Vítor Magalhães
Autor
Vítor Magalhães Repórter de Política
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), sinalizou que deve deixar o União Brasil, após impasse relacionado à permanência dele no governo federal. O partido pressionava o ministro para deixar a gestão do presidente Lula (PT), na esteira de articulações políticas para as eleições de 2026.

"A gente tem uma grande liderança no Estado por esse partido e ao nível nacional também nós temos muitos amigos, mas eu acredito que ficou realmente insustentável a minha permanência nesse partido", disse o ministro em entrevista à CNN Brasil.

Após sinalizar que permaneceria no governo, Sabino foi suspenso de suas atividades internas e acabou afastado da presidência do diretório da sigla no Pará; além de ter processo de expulsão aberto pelos dirigentes nacionais da legenda.

Argumentação

O ministro afirmou ainda que não fez nada que justificasse a abertura de processo de expulsão da sigla. "Eu não devo nada, não fiz nada para merecer essa expulsão. Mas acredito que minha passagem política pelo União Brasil já deu o que tinha que dar".

Na última quarta-feira, Sabino teve um embate com governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). O governador afirmou que "não se pode servir a dois senhores", ao se referir a Sabino. "Não se pode servir a dois senhores: ser soldado do Lula e, ao mesmo tempo, representar um partido que já declarou oposição ao governo", disse Caiado, que é pré-candidato à Presidência.

Sabino rebateu as alegações do correligionário: "Quando ele atingir 1,5% nas pesquisas (para as eleições presidenciais de 2026), eu respondo". A declaração tem tom provocativo e faz referência a uma frase dita pelo próprio Lula contra Caiado durante um debate presidencial em 1989.

Com informações da Agência Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Governo Lula Governo Federal

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar