União Brasil e PP perdem dois deputados do Paraná após criação de federação

A federação entre o União Brasil e o Progressistas (PP) perdeu dois deputados federais do Paraná logo após a formalização da união. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion, está deixando o PP para se filiar ao Republicanos, enquanto o deputado Felipe Francischini sai do União Brasil e se junta ao Podemos. Com as mudanças, os dois parlamentares assumem papéis de destaque nas novas legendas. Lupion será presidente estadual do Republicanos no Paraná.

A filiação de Lupion contou com cerimônia que teve a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Já Francischini também deve ocupar posição de liderança dentro do Podemos. "Estamos fortalecendo o Podemos no Paraná, com foco em ampliar alianças e preparar uma estrutura sólida para as próximas eleições", afirmou Francischini em nota à imprensa. Antes de anunciar a nova filiação, o deputado disse deixar o União Brasil com "sensação de missão cumprida".

Oficializada há dois meses, a federação entre União Brasil e PP, batizada de União Progressista, já enfrenta divergências internas. Por causa das regras eleitorais que só permitem mudanças de partido em períodos específicos (a chamada janela partidária), a mãe de Francischini, Luciane Bonatto, será oficialmente registrada como presidente do partido no Estado, enquanto o deputado cuidará das negociações políticas. No caso dele, a filiação ao novo partido só vai ser formalizada em março, quando a janela partidária estiver aberta.