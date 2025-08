Caiado: União Brasil cobrará saída de filiados do governo Lula e discutirá posição no Ceará

Governador Ronaldo Caiado participou de evento do Corpo de Bombeiros, em Fortaleza / Crédito: Marcelo Bloc/O POVO

Em passagem por Fortaleza nesta quarta-feira, 6, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), adiantou que o partido exigirá que todos os filiados que ocupem cargos no Governo Lula (PT) se afastem das funções até a data da próxima reunião da Executiva nacional, marcada para 19 de agosto, quando será formalizada a federação com o Progressistas (PP). "Em termos de política da Nacional, afastamento definitivo da base do governo em qualquer cargo que venha a ocupar, até o dia da nossa próxima reunião em agosto", afirmou ao O POVO, adiantando ser uma definição conjunta, tomada pelos membros da Executiva do partido - da qual faz parte - juntamente com o presidente do União, Antônio Rueda.

Ciro e Roberto Cláudio Com a iminente chegada ao partido do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o convite realizado para que o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, desembarque no União, Caiado evitou adiantar decisões, mas ressaltou ter grande respeito pela dupla. "Roberto foi meu colega deputado, tá certo? Eu tenho uma ligação enorme com ele. O Ciro foi meu colega deputado federal. Nós convivemos muito juntos. Eu tenho um respeito enorme pela trajetória do ex-governador, do ex-deputado, colega meu, o Ciro Gomes. Agora eu não posso avançar essa posição porque eu não tive ainda a oportunidade e nem quero fazer, tá certo? Primeiro, quero ter a oportunidade de poder sentar e conversar com eles, mas não posso adiantar uma decisão", explicou. O governador destacou não ter participado das negociações com os políticos cearenses. "Eu não participei de nenhuma conversa nesse sentido, que deve estar sendo preparada aqui pelo Capitão Wagner, pelo Roberto (Pessoa) e pelas lideranças do partido aqui no Estado do Ceará", acrescentou.