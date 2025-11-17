Sabino amplia confronto com União Brasil e reafirma apoio a Lula

Para Sabino, o processo disciplinar que poderia resultar na sua expulsão, e que pode se arrastar por até 60 dias, não faria sentido "faltando menos de um ano para as eleições de 2026". Além disso, Sabino permanece com a disposição de seguir no governo. "Estou trabalhando pelo Brasil, pelo Pará e pela COP30, que não é uma simples reunião de condomínio", disse em entrevista nesta segunda-feira, 17, ao programa "Bom dia, Ministro", ao reforçar que não cometeu nenhuma irregularidade.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, voltou a desafiar a direção partidária e assegurou sua permanência no governo Lula, afirmando que "não deve nada para ninguém" dentro do União Brasil. Suspenso da Executiva Nacional por se recusar a deixar o ministério após a ruptura da sigla com o Planalto, Sabino afirmou estar com a "consciência tranquila, limpa". Ele sustentou ainda que sua atuação na COP30 justifica a decisão de permanecer no cargo.

A crise de Sabino se intensificou após a federação União Progressista (União Brasil e PP) determinar que filiados deixassem suas pastas no governo Lula, sob risco de punição no último dia 18 de setembro. A avaliação dentro do partido é de que a situação se tornou insustentável após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizer que Antonio Rueda, presidente do União Brasil, não gosta dele nem do governo.

Sabino, no entanto, ignorou o ultimato, foi afastado da direção partidária no Pará e passou a ser alvo de críticas internas, especialmente do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que o chamou de "traidor". O ministro respondeu minimizando a acusação e ironizando o desempenho eleitoral do governador, afirmando que só pretende tratá-lo como adversário "quando ele atingir 1,5% nas pesquisas".

Mesmo pressionado, Sabino tem reforçado publicamente sua aliança com o presidente Lula. Durante agendas oficiais, inclusive em Belém, afirmou que nenhum partido vai afastá-lo do povo e que Lula pode contar com ele "onde estiver". Pré-candidato ao Senado pelo Pará, o ministro aposta na visibilidade política da COP30 para fortalecer sua base regional e argumenta que abandonar o ministério às vésperas do evento teria significado "interromper um trabalho essencial" para o país.

No debate sobre a organização da COP30, Sabino voltou a rebater críticas e atribuiu parte delas à "síndrome de vira-lata". Para ele, a conferência, que soma mais de 60 mil inscritos, está dentro da normalidade, e problemas como a explosão do preço das hospedagens foram corrigidos pelo próprio mercado. Segundo o ministro, há setores "procurando cabelo em ovo" e tentando associar falhas pontuais a questões políticas. "Isso é síndrome de vira-lata: achar que tudo o que funciona bem precisa estar lá fora", afirmou.