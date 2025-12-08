União Brasil enfrenta escândalos nacionais e disputas no Ceará

Deputados federais do União no Ceará e o presidente nacional Antônio Rueda / Crédito: Divulgação/Ascom: Capitão Wagner

A federação entre o União Brasil e o Progressistas (PP) enfrenta, sete meses após o anúncio sobre a criação, um acúmulo de divisões internas nos estados, somado a uma crescente apreensão nacional. O motivo é a proximidade de dirigentes com empresários e grupos empresariais que são alvos de investigações recentes. Enquanto a cúpula nacional tenta contornar sucessivos escândalos envolvendo caciques e aliados, no Ceará a federação está rachada entre aqueles que querem estar na base governista e os que defendem fazer oposição ao grupo liderado pelo PT em 2026.

Entre os fundos envolvidos: Amazonprev (Amazonas): Um aporte de R$ 50 milhões autorizado por Ary Renato Vasconcelos de Souza, filiado ao União Brasil e contador da campanha do governador Wilson Lima. Documentos apontam ausência de autorização colegiada e de análise formal de risco;

Amprev (Amapá): Aportou R$ 400 milhões sob gestão de Jocildo Silva Lemos, integrante da executiva estadual do União e aliado do senador Davi Alcolumbre;

Rioprevidência (Rio de Janeiro): Foi o maior comprador, com R$ 970 milhões aplicados no Master. Em um dos episódios, dirigentes migraram do Rioprevidência para o fundo municipal de Itaguaí (Itaprevi), onde novos aportes de R$ 60 milhões foram feitos duas semanas após a troca de gestão. Outro ponto sensível é o projeto apresentado por Ciro Nogueira, em agosto de 2024, para elevar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de indenização do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), proposta que favoreceria diretamente o Master por aumentar seu limite de captação. Caso Refit e suposta ligação com o PCC A crise nacional também envolve o Grupo Fit, antiga Refit, controlado por Ricardo Magro. Em novembro, a Receita Federal realizou a Operação Poço de Lobato contra o conglomerado, sob suspeita de sonegação, fraude e ocultação de patrimônio — um esquema que teria causado prejuízo de R$ 26 bilhões ao erário. Magro, cujo grupo é um dos maiores devedores de ICMS de São Paulo e da União, foi DJ em evento familiar de Antonio Rueda. Ciro Nogueira, por sua vez, atuou no Congresso em projetos de interesse da empresa, como propostas para endurecer regras sobre devedores contumazes.

As investigações revelaram ainda a existência de um "dashboard do crime" — anotações feitas em vidro na sede de um escritório no Rio — citando “Beto Louco”, investigado pelo Ministério Público de São Paulo por comandar um esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis. Além disso, Rueda foi citado na Operação Carbono Oculto, na qual um piloto disse à PF que o presidente do partido seria dono de aeronaves usadas por integrantes de uma facção criminosa. Rueda nega qualquer envolvimento. A crise no Ceará No Ceará, a federação União Brasil–PP está dividida pela disputa de 2026. O governador Elmano de Freitas (PT) demonstra expectativa de obter apoio do bloco, citando que o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) deve presidir a federação no Estado, com a deputada Fernanda Pessoa como vice. Ambos apoiam o governador, embora o partido faça oposição nacionalmente.