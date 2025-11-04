Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Michelle Bolsonaro anuncia visita ao Ceará com Priscila Costa

Michelle anunciou a Priscila como pré-candidata do PL ao Senado em setembro, mesmo com interesse de Alcides Fernandes na disputa
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deve vir ao Ceará no próximo dia 22, para participar de um encontro promovido pelo PL Mulher. A informação foi anunciada em vídeo publicado pela vereadora Priscila Costa (PL) no Instagram.

“A gente está aqui em Sorriso, Mato Grosso, indo pra nossa reunião de lideranças e aqui queremos fazer um convite pra vocês, estamos indo para terra de papai”, disse Michelle, em referência ao pai, que é natural do Estado.

No texto da postagem Priscila chama Michelle de “eterna primeira-dama”, alegando que ela “traz o nosso Estado no sangue e no coração”. Priscila foi lançada pré-candidata ao Senado Federal em 24 de setembro pela própria ex-primeira-dama na sede do partido em Brasília.

“Fico muito feliz, porque a gente está criando uma rede de apoio de mulheres que têm um olhar especial na política. É uma mulher que foi muito importante na coordenação da campanha do nosso deputado André Fernandes ali à Prefeitura. Não ganhamos por pouquinho, viu? Então, essa é a nossa menina, a nossa pré-candidata ao Senado do Ceará”, disse Michelle na ocasião.

No evento Priscila contou com apoio de outras parlamentares da sigla, como Caroline de Toni (PL-SC), líder da minoria na Câmara, Bia Kicis (PL-DF), Rosana Valle (PL-SP), Chris Tonietto (PL-RJ), Júlia Zanatta (PL-SC) e o pastor e deputado federal Paulo Freire (PL-SP), primo de Priscila.

O presidente da legenda, Valdemar Vosta Neto, elogiou Michele por escolher a vereadora como pré-candidata a senadora, afirmando que Michelle tem uma “grande visão” por enxergar o “grande potencial” de Priscila. “Se Deus quiser, Priscila, em 2027, você vai estar aqui tomando posse como senadora”, declarou o presidente nacional do PL.

A vereadora é presidente do PL Mulher do Ceará, e em janeiro foi anunciada pelo partido como vice-presidente nacional do movimento feminino. Em 2024, ele foi reeleita vereadora, sendo a parlamentar mais votada do Município com 36.226 votos. 

Proximidade de Michelle e Priscila

A vereadora de Fortaleza se tornou uma das políticas mais próximas de Michelle Bolsonaro no Ceará, intensificando ainda mais a relação com as disputas internas no PL pela indicação das vagas de candidatos a disputar o Senado pela legenda na eleição de 2026.

A articulação de Priscila, entretanto, enfrenta resistências locais. O partido é comandado pelo deputado federal André Fernandes (PL), que tem interesse em eleger seu pai, o deputado estadual Alcides Fernandes (PL). São duas vagas no Senado, mas há risco de os candidatos do PL tirarem voto um do outro.

Na disputa pelo indicação, Priscila e os Fernandes vêm postando apoio nas redes. A vereadora tem constantemente feito publicações do apoio de Michelle à pré-candidatura, enquanto André e seu pai têm destacado apoio direto do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Após o lançamento da pré-candidatura de Costa pela ex-primeira-dama, André disse publicamente a época que o pai havia sido o único nome a ser citado diretamente por Bolsonaro. "Foi a escolha de Jair Bolsonaro. Que fique registrado. As únicas vezes que Jair Bolsonaro falou sobre candidatura ao Senado no Ceará foi quando ele citou o 'pai do André' e outra vez quando ele disse 'meu senador' publicamente".

E prosseguiu: "Todo o grupo viu, ouviu. A última vez que o Bolsonaro esteve em Fortaleza eu organizei uma reunião com todos os parlamentares do PL e Bolsonaro foi categórico em dizer que a meta no Ceará é eleger o senador da República, o senador que vai ser o Alcides Fernandes. Estava a mesa completa com todos os deputados, todos os vereadores", recordou.

Em resposta, a vereadora gravou vídeo com Michelle, na qual a ex-primeira-dama afirma que o ex-presidente também apoia Priscila ao Senado.

Michelle Bolsonaro André Fernandes jair bolsonaro senado federal

