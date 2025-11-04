Michelle Bolsonaro anuncia visita ao Ceará com Priscila Costa

Michelle Bolsonaro tem organizado eventos do PL Mulher pelo Brasil / Crédito: Zack Stencil/Partido Liberal

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deve vir ao Ceará no próximo dia 22, para participar de um encontro promovido pelo PL Mulher. A informação foi anunciada em vídeo publicado pela vereadora Priscila Costa (PL) no Instagram. “A gente está aqui em Sorriso, Mato Grosso, indo pra nossa reunião de lideranças e aqui queremos fazer um convite pra vocês, estamos indo para terra de papai”, disse Michelle, em referência ao pai, que é natural do Estado.

No texto da postagem Priscila chama Michelle de “eterna primeira-dama”, alegando que ela “traz o nosso Estado no sangue e no coração”. Priscila foi lançada pré-candidata ao Senado Federal em 24 de setembro pela própria ex-primeira-dama na sede do partido em Brasília. “Fico muito feliz, porque a gente está criando uma rede de apoio de mulheres que têm um olhar especial na política. É uma mulher que foi muito importante na coordenação da campanha do nosso deputado André Fernandes ali à Prefeitura. Não ganhamos por pouquinho, viu? Então, essa é a nossa menina, a nossa pré-candidata ao Senado do Ceará”, disse Michelle na ocasião.

No evento Priscila contou com apoio de outras parlamentares da sigla, como Caroline de Toni (PL-SC), líder da minoria na Câmara, Bia Kicis (PL-DF), Rosana Valle (PL-SP), Chris Tonietto (PL-RJ), Júlia Zanatta (PL-SC) e o pastor e deputado federal Paulo Freire (PL-SP), primo de Priscila.

O presidente da legenda, Valdemar Vosta Neto, elogiou Michele por escolher a vereadora como pré-candidata a senadora, afirmando que Michelle tem uma “grande visão” por enxergar o “grande potencial” de Priscila. “Se Deus quiser, Priscila, em 2027, você vai estar aqui tomando posse como senadora”, declarou o presidente nacional do PL.

