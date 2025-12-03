Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula conversou com Trump sobre combate ao crime organizado

Autor Agência Estado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 3, ter conversado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o combate ao crime organizado. Segundo ele, é preciso "começar pegando os brasileiros que estão" nos Estados Unidos.

Lula e Trump conversaram na terça-feira, 2. Foi o segundo telefonema entre os dois, além de um encontro presencial na Malásia e uma rápida conversa durante a Assembleia Geral da ONU.

"Eu fiz questão de dizer pro Trump: vamos combater o narcotráfico, vamos começar pegando os brasileiros que estão aí", disse, em entrevista à TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo.

O presidente afirmou que "o maior traficante de combustível no Brasil mora em Miami", sem citar nomes. "Eu disse ao presidente Trump, a gente não precisa utilizar arma, a gente precisa usar inteligência", declarou.

A agenda oficial do presidente Lula não foi divulgada até a publicação desta reportagem. O presidente participa de compromissos no Ceará. Está, neste momento, em cerimônia de entrega de carteiras nacionais de docente e equipamentos do Programa Mais Professores, em Fortaleza.

