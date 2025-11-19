Plano Diretor: 'emendão' acirra o clima na Câmara de Fortaleza

"Emendão" acirra o clima na Câmara e aumenta pressão sobre vereadores / Crédito: Érika Fonseca/CMFor

O chamado "emendão" assinado por dezenas de vereadores de Fortaleza — que modifica diversos pontos do Plano Diretor, inclusive mudando zoneamentos ambientais e delimitações de áreas verdes previstas — provocou tensão na Câmara Municipal (CMFor) na manhã desta quarta-feira, 19. O vereador Gabriel Aguiar (Psol) criticou duramente a proposta. Para ele, o “grande emendão de consenso” representa um retrocesso e desequilibra o texto construído ao longo de seis anos de trabalho técnico e participação popular. Segundo o parlamentar, as mudanças desmontam zonas essenciais de preservação ambiental, patrimonial e de interesse social.

O parlamentar continuou: "Todo o discurso da COP30, de emergência climática, de criar uma cidade resiliente, ele vai por água abaixo quando a gente vai para a prática. O discurso é muito bonito. Agora, o poder que nós teríamos de criar um plano alinhado com o discurso, essa emenda destrói", lamentou. O vereador também demonstrou preocupação com o fato de o novo Plano Diretor só entrar em vigor no meio de 2026, o que, segundo ele, pode permitir liberações de licenças antes da vigência das novas regras que devem ser aprovadas pelo Legislativo. "A prefeitura poderia muito bem liberar licenças para destruir todas essas áreas antes mesmo do Plano de Diretor novo começar a valer. Por que eles estão querendo ganhar esse tempo? Por que eles não podem botar o novo plano para valer quando virar o ano e, sim, no meio do ano que vem? O que eles estão planejando para esses seis meses? Isso nos preocupa", relata.

Manifestantes exibiam faixas contrárias às emendas apresentadas ao Plano Diretor Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO Retirada das propostas Para preservar o conteúdo consolidado na Conferência da Cidade, Gabriel afirmou que o Psol estaria disposto a retirar suas próprias emendas — desde que o "emendão" também fosse retirado. "Nós fizemos várias emendas, resgatando o que foi discutido no processo participativo e falei no privado com todos os vereadores, falei agora no microfone aqui: nós podemos retirar todas as nossas emendas, não tenho nenhum apego a elas se os demais vereadores fizessem o mesmo. Nosso respeito total é ao processo participativo. O que está sendo feito é desfazer o que foi acumulado por anos, inclusive sem que os vereadores que estão protocolando essas emendas tenham participado do processo. Pegaram agora, no último mês, estão alterando tudo".

Discussão no plenário As mudanças propostas mobilizaram manifestações nas galerias da CMFor, com pessoas e faixas com frases como: “Natureza não é mercadoria”. No plenário, o vereador Adail Júnior (PDT) respondeu às críticas de Gabriel, acusando o Psol de ser quem mais desrespeita o processo participativo. "De 270 emendas protocoladas nessa Casa, só o Psol entrou com mais de 70. É respeitar o que foi discutido? É respeitar o que foi dialogado nas audiências públicas? É respeitar a Conferência da Cidade? Isso é respeito, vereador?". A vereadora Adriana Gerônimo (Psol) rebateu e questionou a autoria das emendas assinadas por Adail. "Quero saber quem foi que fez essa emenda. O senhor assinou, mas tenho certeza que não foi vossa excelência que fez", disse, sob aplausos de manifestantes.