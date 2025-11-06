Plano Diretor: relator mantém quase todo texto da Conferência

Sindicalistas e servidores fizeram protesto na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) / Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

A Comissão Especial do Plano Diretor de Fortaleza da Câmara Municipal (CMFor) recebeu, nesta quinta-feira, 6, o parecer do relator Bruno Mesquita (PSD) sobre o projeto. Em seu texto, o vereador elogia o processo da construção do plano, a partir de participação popular, e destaca a ampliação de instrumentos de proteção a áreas verdes na Capital.

O relator deu parecer favorável, mas ainda não foi votado: os vereadores receberam vistas coletivas para analisar o relatório e as emendas antes da deliberação final.



O relatório mantém praticamente a íntegra do texto consolidado na Conferência da Cidade, respeitando o processo participativo que envolveu representantes de diversos setores sociais. Portanto, entre os pontos preservados estão a criação de novas macrozonas ambientais, a valorização das Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) e a manutenção da ampliação de áreas de proteção — como as zonas de entorno do Aeroporto Pinto Martins, alvo de disputa após o desmatamento.

Foram apenas duas emendas. A principal mudança introduzida pelo relator é a reserva mínima de 5% das unidades habitacionais para famílias com pessoas com deficiência, Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down ou outras condições atípicas. Na mesma linha, ele pediu uma alteração gráfica na redação para mudar os termos “autista” ou “autismo”, substituindo essas expressões por “pessoa(s) com deficiência, transtorno do espectro autista, síndrome de Down ou outras condições atípicas”. "O projeto fundamenta-se em um conjunto de premissas orientadoras voltadas ao desenvolvimento equilibrado e inclusivo da cidade. Entre elas, destacam-se o incentivo às infraestruturas verdes e às soluções baseadas na natureza, a preservação e recuperação de áreas ambientalmente protegidas, o controle da ocupação desordenada em zonas de risco, e a promoção da mobilidade urbana sustentável, da eficiência energética e da gestão responsável dos resíduos sólidos", escreve Mesquita no documento. E segue: "Também se ressalta o reconhecimento e a valorização do patrimônio ambiental e cultural, bem como das comunidades tradicionais, e a busca por um ambiente urbano saudável, que assegure o bem-estar físico e mental da população fortalezense".

Ele destaca a "criação de macrozonas ambientais e a proteção de ecossistemas frágeis, como as lagoas, dunas e áreas de mangue, as quais são fundamentais para a resiliência da cidade face às mudanças climáticas".

Mesquica aponta que é dever, como representantes do povo, "conduzir o debate com serenidade, técnica e espírito público, para que o texto final seja o melhor possível". "As sugestões de aperfeiçoamento aqui elencadas não desmerecem o mérito da proposta, mas buscam fortalecê-la, transformando-a em um instrumento mais claro, aplicável e duradouro", disse.

Falas A vereadora Mari Lacerda (PT) destacou as conquistas ambientais e culturais incluídas na proposta. “A ampliação das áreas de proteção e a criação do fundo do patrimônio cultural são vitórias importantes. Agora, precisamos assegurar que essas conquistas permaneçam no texto final e sejam de fato implementadas pelo poder público”, disse.

