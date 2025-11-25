Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Plano Diretor: relator dá parecer favorável a "emendão"

Plano Diretor: relator dá parecer favorável a "emendão" e pede rejeição de 232 alterações

Foram 232 emendas com parecer negativo da relatoria do Plano Diretor; 38 emendas foram retiradas pelos próprios autores. A apresentação aconteceu sob protestos na Câmara
O relator do Plano Diretor de Fortaleza, Bruno Mesquita (PSD), deu parecer contrário em 232 emendas apresentadas por vereadores. Cerca de 38 emendas foram retiradas pelos seus respectivos autores. A matéria recebeu o pedido de vistas coletivo na reunião desta terça-feira, 25. Só duas emendas tiveram parecer favorável, uma delas é o "emendão", proposta assinada por 34 vereadores.  

Entre as mudanças que a emenda provocaria, estão a alteração do início da vigência do Plano Diretor para 180 dias após a promulgação, a mudança em diversas zonas ambientais, o que barraria dezenas de áreas verdes em Fortaleza, e a criação de exceção para construção em áreas federais, abrindo margem para viabilizar empreendimento na Floresta do Aeroporto. 

Outra emenda com parecer favorável é uma de autoria de Aglaylson (PT). O texto estabelece a destinação formal de espaços públicos ociosos, subutilizados ou degradados para iniciativas de agricultura e agroecologia urbana e periurbana. O relator Bruno Mesquita não concedeu entrevista.

A discussão e, principalmente, a votação dos pareceres do Plano Diretor pela comissão especial ainda não têm uma data definida. Com o pedido da Comissão, as emendas voltam para análise após o prazo de uma sessão ordinária.

A expectativa é que elas sejam apreciadas pela Comissão até o final deste mês. O motivo de não haver uma definição imediata é a intenção de deixar mais tempo para os vereadores analisarem o material, segundo o presidente da Comissão do Plano Diretor, Benigno Junior (Republicanos),

Sobre o pedido de vista coletivo, Benigno Jr. afirmou que a ideia seria "condensar o calhamaço" de emendas do projeto. "Conversando com o relator, essa subemenda é um condessamento de propostas feitas pelos vereadores, tanto da base quanto da oposição, dentro desse pacote. Então, para os vereadores terem mais conhecimento sobre o conteúdo, quanto mais tempo tiver, melhor para eles", afirmou o presidente da comissão. 

As duas emendas receberam subemendas, que, segundo divulgado, condensam propostas tanto da base quanto da oposição. No entanto, O POVO não conseguiu acesso ao relatório para entender as mudanças feitas. O documento não foi divulgado. 

Manifestação 

A Comissão Especial do Plano Diretor se reuniu nesta terça-feira, 25, e contou com a presença de vereadores de forma presencial e híbrida. Prevista para iniciar as 14 horas, os vereadores sentaram nas cadeiras da sala de Comissão somente às 16 horas.

Enquanto assessores e participantes de movimentos esperavam o início da sessão, uma confusão se instaurou na área externa da Câmara Municipal de Fortaleza. A Guarda Municipal abordou o acampamento de manifestantes do movimento Campo Popular do Plano Diretor de Fortaleza nos jardins da Câmara Municipal.

Após o ocorrido, foram colocados cones e fitar para cercar o local onde se encontram os manifestantes
Após o ocorrido, foram colocados cones e fitar para cercar o local onde se encontram os manifestantes Crédito: Mariana Lopes/ O POVO
Vereadores Adriana Gerônimo e Gerônimo e Gabriel Biologia, ambos do Psol, deixaram a sala de reunião da Comissão do Plano Diretor para averiguar impasse entre manifestantes e Guarda Municipal
Vereadores Adriana Gerônimo e Gerônimo e Gabriel Biologia, ambos do Psol, deixaram a sala de reunião da Comissão do Plano Diretor para averiguar impasse entre manifestantes e Guarda Municipal Crédito: Mariana Lopes/ O POVO

A vereadora Adriana Gerônimo (Psol) e o vereador Gabriel Biologia (Psol) mediaram o impasse. 

“A gente estava na comissão e soubemos que estava rolando um estresse com os movimentos que estão ocupando a Câmara de maneira legítima e pacífica. Sempre tem algum movimento aqui reivindicando direitos, então a Câmara minimamente deveria estar preparada para essa ação”, afirmou a vereadora.

Ela acrescentou: “Os movimentos estão muito insatisfeitos com o caminho que o Plano Diretor tomou e pelo visto há uma vontade da Câmara que os manifestantes saiam daqui”.

O grupo protesta contra “emendão” coletivo de vereadores ao projeto que revisa o Plano Diretor. Segundo manifestantes, a ideia é ocupar por, pelo menos 34 horas, o espaço, divulgando nome dos vereadores que assinam o documento.

Manifestantes fazem circulo de oração e ciranda em meio a tentativa de retirada do acampamento em protesto contra
Manifestantes fazem circulo de oração e ciranda em meio a tentativa de retirada do acampamento em protesto contra "emendão" coletivo de vereadores ao projeto que revisa o Plano Diretor. Crédito: Mariana Lopes/ O POVO
Manifestantes do movimento Campo Popular do Plano Diretor de Fortaleza criticam tentativa de retirada do acampamento na área externa da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)
Manifestantes do movimento Campo Popular do Plano Diretor de Fortaleza criticam tentativa de retirada do acampamento na área externa da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) Crédito: Mariana Lopes/ O POVO

Emendão

A pauta tornou-se o grande ponto de tensão do processo de análise do Plano Diretor na Câmara. O dispositivo virou alvo de críticas, inclusive de vereadores, por sugerir diversas alterações “de última hora” e também pela pouca transparência em trechos que indicam quais áreas e zonas devem sofrer essas alterações.

As propostas dos vereadores foram aglutinadas em uma grande emenda, com a assinatura conjunta de 34 parlamentares. A medida auxiliaria a “diluir” a autoria das emendas entre um grupo numeroso de parlamentares, o que poderia reduzir possíveis repercussões negativas e facilitaria a aprovação das propostas na Casa. No documento, que altera pontos de zoneamento ambiental, há somente coordenadas das áreas, sem fotos ou outras informações sobre os locais que passariam por mudanças.

