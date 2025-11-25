Plano Diretor: relator dá parecer favorável a "emendão"

Reunião da Comissão Especial - Matérias que alteram o Plano Diretor, nesta terça-feira, 25 / Crédito: ZeRosa Fotografias/ Câmara Municipal de Fortaleza

O relator do Plano Diretor de Fortaleza, Bruno Mesquita (PSD), deu parecer contrário em 232 emendas apresentadas por vereadores. Cerca de 38 emendas foram retiradas pelos seus respectivos autores. A matéria recebeu o pedido de vistas coletivo na reunião desta terça-feira, 25. Só duas emendas tiveram parecer favorável, uma delas é o "emendão", proposta assinada por 34 vereadores. Entre as mudanças que a emenda provocaria, estão a alteração do início da vigência do Plano Diretor para 180 dias após a promulgação, a mudança em diversas zonas ambientais, o que barraria dezenas de áreas verdes em Fortaleza, e a criação de exceção para construção em áreas federais, abrindo margem para viabilizar empreendimento na Floresta do Aeroporto.

Outra emenda com parecer favorável é uma de autoria de Aglaylson (PT). O texto estabelece a destinação formal de espaços públicos ociosos, subutilizados ou degradados para iniciativas de agricultura e agroecologia urbana e periurbana. O relator Bruno Mesquita não concedeu entrevista. A discussão e, principalmente, a votação dos pareceres do Plano Diretor pela comissão especial ainda não têm uma data definida. Com o pedido da Comissão, as emendas voltam para análise após o prazo de uma sessão ordinária. A expectativa é que elas sejam apreciadas pela Comissão até o final deste mês. O motivo de não haver uma definição imediata é a intenção de deixar mais tempo para os vereadores analisarem o material, segundo o presidente da Comissão do Plano Diretor, Benigno Junior (Republicanos), Sobre o pedido de vista coletivo, Benigno Jr. afirmou que a ideia seria "condensar o calhamaço" de emendas do projeto. "Conversando com o relator, essa subemenda é um condessamento de propostas feitas pelos vereadores, tanto da base quanto da oposição, dentro desse pacote. Então, para os vereadores terem mais conhecimento sobre o conteúdo, quanto mais tempo tiver, melhor para eles", afirmou o presidente da comissão.

Enquanto assessores e participantes de movimentos esperavam o início da sessão, uma confusão se instaurou na área externa da Câmara Municipal de Fortaleza. A Guarda Municipal abordou o acampamento de manifestantes do movimento Campo Popular do Plano Diretor de Fortaleza nos jardins da Câmara Municipal. Após o ocorrido, foram colocados cones e fitar para cercar o local onde se encontram os manifestantes Crédito: Mariana Lopes/ O POVO Vereadores Adriana Gerônimo e Gerônimo e Gabriel Biologia, ambos do Psol, deixaram a sala de reunião da Comissão do Plano Diretor para averiguar impasse entre manifestantes e Guarda Municipal Crédito: Mariana Lopes/ O POVO A vereadora Adriana Gerônimo (Psol) e o vereador Gabriel Biologia (Psol) mediaram o impasse.

"A gente estava na comissão e soubemos que estava rolando um estresse com os movimentos que estão ocupando a Câmara de maneira legítima e pacífica. Sempre tem algum movimento aqui reivindicando direitos, então a Câmara minimamente deveria estar preparada para essa ação", afirmou a vereadora. Ela acrescentou: "Os movimentos estão muito insatisfeitos com o caminho que o Plano Diretor tomou e pelo visto há uma vontade da Câmara que os manifestantes saiam daqui". O grupo protesta contra "emendão" coletivo de vereadores ao projeto que revisa o Plano Diretor. Segundo manifestantes, a ideia é ocupar por, pelo menos 34 horas, o espaço, divulgando nome dos vereadores que assinam o documento.