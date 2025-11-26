Vereadores preparam segundo 'emendão' ao Plano Diretor

Manifestantes ocupam galerias da Câmara Municipal / Crédito: Camila Maia/Especial para O POVO

Às vésperas da votação do novo Plano Diretor na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), os vereadores preparam um segundo "emendão" com a reunião de diversas emendas de vereadores. A primeira emenda coletiva, assinada por mais 30 vereadores, e com parecer técnico aprovado, gerou polêmica e protestos nas galerias da CMFor. Parte dos parlamentares reclamaram, especialmente no que diz respeito a uma série de mudanças propostas em questões ambientais e de zoneamento da cidade.

Ele admitiu que a manobra é permitida pelo regulamento, mas pediu bom senso aos envolvidos. "Infelizmente, é uma falha do nosso regimento. Ela é permitida sim, de divulgar só na hora. Agora, existe uma coisa que é o prazo limite de divulgar e outra coisa que é o bom senso", argumentou. Ele seguiu: "Se você está tratando de algo complexo como Plano Diretor e uma emenda, provavelmente com dezenas de artigos, que vai subemendar outra emenda, é totalmente de bom tom que você compartilhe esse texto antes para dar tempo dos vereadores analisarem", destacou. Os vereadores disseram ter procurado o presidente da comissão especial, vereador Benigno Júnior (Republicanos), que ficou de falar com o relator Bruno Mesquita.