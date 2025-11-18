Plano Diretor: "superemenda" barraria dezenas de áreas verdes

Prazo para apresentação de emendas encerrou nesta terça-feira, 18, e propostas dos vereadores serão analisadas pelo relator, o vereador Bruno Mesquita / Crédito: Luciano Melo/CMFor

Vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) se reuniram para propor a formação de uma emenda coletiva, uma “superemenda”, ao texto que atualiza o Plano Diretor de Fortaleza. Até esta terça-feira, 18, data limite para a apresentação das propostas, 276 emendas haviam sido apresentadas pelos parlamentares. Nesse número, há também pedidos de retiradas de emendas, que ainda serão analisados. Conforme publicado pela coluna Vertical, assinada pelo jornalista Carlos Mazza, as propostas dos vereadores foram aglutinadas em apenas uma grande emenda, com a assinatura conjunta de 34 parlamentares. A medida ajudaria a “diluir” a autoria das emendas entre um grupo numeroso de parlamentares, o que poderia reduzir possíveis repercussões negativas e facilitaria a aprovação das propostas na Casa. No documento, há apenas coordenadas das áreas, sem fotos ou outras informações sobre os locais que passariam por mudanças.

“Todos os vereadores receberam essas demandas, algumas demandas em comum, e a gente resolveu fazer uma emenda. Eu acho que é a emenda do equilíbrio. A gente não pode, obviamente, aprovar tudo do Sinduscon (Sindicato da Indústria e da Construção Civil do Ceará), tudo dos movimentos sociais, para ter um equilíbrio da cidade. É para isso que nós estamos apreciando, votando, aprimorando o Plano Diretor”. Em seguida, o vereador apontou a presença de, praticamente, todos os partidos na emenda: “A ideia foi essa, de receber as demandas de todos os vereadores. Compilamos essas emendas e decidimos, todos juntos, fazer uma emenda coletiva, essa emenda do equilíbrio. É tanto que nós temos praticamente todos os partidos, inclusive da oposição”. Questionado sobre a preservação da área da chamada Floresta do Aeroporto, o presidente da Casa afirmou que projeto está mantido assim como foi aprovado na Conferência da Cidade.