Comissão aprova "emendões" ao Plano Diretor em meio a protestos

Comissão especial reuniu-se no início da tarde desta quarta-feira / Crédito: Mariana Lopes/O POVO

A Comissão Especial criada para avaliar o Plano Diretor de Fortaleza, na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), aprovou, no início da tarde desta quarta-feira, 26, os dois "emendões" que reúnem propostas de diversos parlamentares da Casa. Mesmo com protestos externos e reclamações de vereadores sobre a não divulgação do conteúdo, especialmente do segundo "emendão" (uma subemenda apresentada nesta quarta), o colegiado reuniu-se e votou os textos.

As duas emendas coletivas foram aprovadas com os votos dos vereadores Irmão Léo (PP), Bruno Mesquita (PSD), Luciano Girão (PDT), Paulo Martins (PDT), Marcelo Tchela (Avante), Soldado Noelio (União Brasil) e do presidente Benigno Júnior (Republicanos). Votaram contra as vereadoras: Mari Lacerda (PT) e Adriana Gerônimo (PSol). Vereadores questionam transparência

Os vereadores Gabriel Aguiar (Psol), Adriana Gerônimo (Psol) e Mari Lacerda (PT) reclamaram da não divulgação prévia do conteúdo do segundo "emendão". Aguiar destacou que os vereadores aprovariam a medida para depois tomarem conhecimento do conteúdo. Apesar disso, as proposições foram aprovadas na comissão, sem a mesma reclamação de outros parlamentares. Também foi aprovado na comissão o parecer contrário a 234 emendas apresentadas. Assim como na votação dos "emendões", a cada voto a favor, vaias ecoavam na sala por parte de manifestantes que acompanhavam a sessão. As emendas deverão ser votadas no Plenário ainda nesta quarta-feira, após convocação extraordinária de sessão por parte da Presidência.

Houve ou não acesso ao parecer? Membro da comissão especial, o vereador Paulo Martins (PDT) chegou a dar entrevista coletiva afirmando estar aguardando a finalização do parecer da relatoria, mas depois voltou atrás na declaração. “Estou de acordo com essa subemenda do vereador Bruno Mesquita. A gente teve uma conversa com relação a ela”, disse Martins. Perguntado se poderia destacar pontos específicos da proposta, no entanto, o vereador desconversou: “O parecer está sendo formulado”. Jornalistas informaram ao vereador que o parecer já havia sido apresentado e estava prestes a ser votado. Indagado, novamente, se teria tido acesso ao parecer que seria votado, ele retrocedeu: "Tive acesso", disse, sem entrar em detalhes. O parlamentar pediu para refazer a entrevista coletiva.

— O senhor teve acesso ao parecer? — "Ainda não tive acesso (...) Rapaz, vamos refazer (a entrevista) porque ficou meio enrolado; tem como refazer?". — Não tem como a gente refazer, o senhor teve acesso ao parecer?